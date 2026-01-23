Coreea de Sud a devansat Europa, al cărei AI Act va fi aplicat etapizat până în 2027, și a lansat joi un pachet legislativ considerat de autorități drept primul cadru complet de reglementare a inteligenței artificiale la nivel global. Noile legi urmăresc să sporească siguranța și încrederea în tehnologiile AI, dar au stârnit îngrijorare în rândul startup-urilor, care se tem de costuri ridicate și de o birocrație excesivă.

Prin noua Lege-cadru privind inteligența artificială (AI Basic Act), Coreea de Sud își propune să devină una dintre primele trei puteri mondiale în domeniul AI, informează Reuters.

Supraveghere umană și reguli stricte pentru AI „cu impact ridicat”

Legislația sud-coreeană impune supraveghere umană obligatorie pentru aplicațiile de inteligență artificială considerate „cu impact ridicat”. Printre domeniile vizate se numără siguranța nucleară, producția de apă potabilă, transporturile, sănătatea și serviciile financiare, inclusiv evaluarea creditelor și analiza cererilor de împrumut.

De asemenea, companiile vor fi obligate să informeze clar utilizatorii atunci când folosesc AI generativ sau sisteme avansate și să eticheteze conținutul generat de AI, mai ales atunci când acesta este greu de distins de realitate.

Ministerul Științei și Tehnologiei Informației susține că noile reguli au fost concepute pentru a încuraja adoptarea AI, fără a compromite siguranța publică.

Amenzi consistente, dar perioadă de grație

Companiile vor beneficia de o perioadă de grație de cel puțin un an, timp în care autoritățile nu vor aplica sancțiuni. Ulterior, amenzile pot ajunge la 30 de milioane de woni (aproximativ 20.000 de dolari) pentru nerespectarea obligațiilor, cum ar fi lipsa etichetării conținutului generat de AI.

Prin comparație, sancțiunile prevăzute de legislația europeană sunt mult mai dure, și pot ajunge până la 7% din cifra de afaceri globală a unei companii.

Startup-urile cer claritate și flexibilitate

Reprezentanții ecosistemului de startup-uri susțin că legea conține formulări vagi, care ar putea determina firmele să adopte soluții mai prudente, dar mai puțin inovatoare, pentru a evita riscurile legale.

„Există frustrare în rândul fondatorilor. De ce trebuie să fim primii care implementează un astfel de cadru?”, a declarat Lim Jung-wook, co-director al Startup Alliance din Coreea de Sud.

Președintele Lee Jae Myung a recunoscut aceste temeri și a cerut autorităților să colaboreze mai strâns cu industria. „Este esențial să valorificăm potențialul sectorului prin sprijin instituțional, gestionând din timp efectele secundare posibile”, a declarat acesta.