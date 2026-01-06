Costurile ascunse ale revoluției AI: Ce impact au centrele de date asupra naturii?

Într-un apus auriu, în luna mai, la Memphis, Sharon Wilson a îndreptat o cameră de termoviziune spre centrul de date fanion al lui Elon Musk pentru a dezvălui o amenințare planetară pe care ochii ei nu o puteau vedea.

Lipsite de controale pentru poluare, turbinele pe gaz care alimentează cel mai mare supercomputer AI din lume pompau fumuri invizibile în cerul statului Tennessee, relatează The Guardian.

„A fost uluitor”, a spus Wilson, fost lucrător în industria petrolului și gazelor din Texas, care documentează de mai bine de un deceniu emisiile de metan și estimează că centrul de date Colossus al xAI elimina în atmosferă mai mult gaz care încălzește planeta decât o centrală electrică mare. „O cantitate incredibilă de poluare.”

În aceeași săptămână, produsul principal al instalației făcea ravagii în fluxurile de știri. Chatbotul nonconformist al lui Musk, Grok, a repetat o teorie conspiraționistă potrivit căreia în Africa de Sud ar avea loc un „genocid al albilor”, atunci când era întrebat despre subiecte complet fără legătură, precum baseballul sau schelele. Postările au fost șterse rapid, dar Grok a continuat ulterior să îl laude pe Hitler, să promoveze ideologii de extremă dreaptă și să facă afirmații false.

„Este o risipă oribilă, oribilă”, a spus Wilson, directoarea grupului de campanie Oilfield Witness, indicând imagini generate de Grok cu Mickey Mouse nazist ca exemplu a ceea ce se arde sub formă de gaz fosil pentru a produce astfel de rezultate. „Ce scop util servește asta?”

Wilson nu este singura care pune această întrebare. Oamenii de știință privesc cu neliniște boomul inteligenței artificiale, pe măsură ce acesta poluează lumea naturală cu carbon și lumea digitală cu pericole ce variază de la mituri dubioase despre sănătate până la pornografie deepfake care vizează copii.

Unii experți se tem că centrele de date ar putea deraia tranziția către o economie curată, adăugând un obstacol inutil sarcinii aproape utopice de a împiedica planeta să se încălzească peste 1,5C. Alții sunt mai relaxați în privința costurilor energetice, susținând că acestea pălesc nu doar în comparație cu industriile poluante, ci și în raport cu puterea tehnologiei de a remodela societatea.

Cât de mare este amenințarea AI pentru climă? Și ar putea ea să ajute mai mult decât să dăuneze?

Când Hannah Daly rula modele pentru Agenția Internațională a Energiei la Paris și apoi a devenit profesoară de energie sustenabilă la University College Cork, în Irlanda, petrecea puțin timp îngrijorându-se de costul de carbon al computerelor. Mașinile, vacile și încălzirea locuințelor erau printre problemele spinoase care consumau bugetul de carbon; emisiile din serviciile digitale erau mici și relativ stabile.

Dar în Irlanda, foamea de energie a calculatoarelor a atins niveluri imposibil de ignorat. Centrele de date înghit o cincime din electricitatea țării și se estimează că vor consuma aproape o treime în câțiva ani. Extinderea rapidă a halelor pline de cipuri, apărute mai repede decât poate face față rețeaua electrică, a dus la o interdicție de facto a conectării lor la rețea în 2021.

Traiectoria de „creștere enormă, exponențială” este cea care îngrijorează cel mai mult, a spus Daly. „Nu sunt sigură dacă Irlanda este un caz izolat sau un vestitor al a ceea ce urmează. Dar este cu siguranță un exemplu de avertisment.”

Centrele de date consumă doar 1% din electricitatea mondială, dar ar putea cere mult mai mult în curând. Ponderea lor din consumul de electricitate al SUA este estimată să se dubleze, ajungând la 8,6% până în 2035, potrivit BloombergNEF, în timp ce Agenția Internațională a Energiei estimează că centrele de date vor reprezenta cel puțin 20% din creșterea cererii de electricitate din țările bogate până la finalul deceniului.

O parte din cerere este acoperită prin acorduri pe termen lung de achiziție de energie regenerabilă, sprijinind extinderea energiei curate chiar și atunci când electricitatea care alimentează efectiv instalațiile este murdară, iar unele companii tech au semnat acorduri pentru utilizarea energiei nucleare.

Dar pe termen scurt, combustibilii fosili sunt setați să domine oferta. Centrele de date din China sunt concentrate în estul țării, dependent de cărbune. În SUA, unde se așteaptă ca gazul natural să genereze cea mai mare parte a electricității pentru centrele de date în următorul deceniu, administrația Trump le-a folosit pentru a justifica arderea unei cantități mai mari de cărbune. „Cărbunele frumos și curat va fi esențial pentru a câștiga cursa AI”, a declarat secretarul energiei, Chris Wright, în septembrie, când a anunțat un pachet de investiții de 625 de milioane de dolari.

În Irlanda, care construiește terminale pentru importul de gaz natural lichefiat și centrale care să îl ardă, boomul centrelor de date a anulat câștigurile climatice obținute prin extinderea energiilor regenerabile în sectorul energetic, potrivit unei analize realizate de Daly pentru Friends of the Earth Ireland anul trecut. Nici țările mai sărace nu sunt imune. Energia solară ieftină a început să înlocuiască cărbunele într-un ritm remarcabil în Pakistan, dar centrele de date sunt pe cale să preia capacitatea excedentară a centralelor subutilizate, după ce guvernul a anunțat că va aloca 2 GW de energie pentru AI și bitcoin.

„Această idee că doar costul mai scăzut al energiilor regenerabile va conduce la decarbonizare nu este suficientă”, a spus Daly. „Pentru că, dacă există o sursă uriașă de cerere de energie care vrea să crească, ea se va așeza pe aceste active fosile blocate.”

Înseamnă asta că folosirea chatboților pentru a redacta e-mailuri, a scrie eseuri sau a planifica vacanțe pune în pericol planeta? Companiile tech au rezistat presiunilor de a oferi date detaliate despre amprenta energetică a AI, dar estimările populare se situează între 0,2 și 3 wați-oră pentru o interogare simplă de text și cresc considerabil pentru „cercetare aprofundată” și producție video. Într-o postare pe blog din iulie, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susținut că o interogare ChatGPT folosește la fel de puțină energie ca funcționarea unui bec timp de câteva minute, în linie cu un raport recent al Google despre promptul median de text pentru asistentul său AI, Gemini.

Ce se va întâmpla în viitor?

Aceste cifre sunt neglijabile în comparație cu activități precum zborul, consumul de carne sau condusul unei mașini. Totuși, scepticii se tem de amploarea tehnologiei, ChatGPT susține că are câteva sute de milioane de utilizatori săptămânali la doar trei ani de la lansare, și de frenezia cu care companiile au împins-o în fiecare aspect al vieții digitale. Google controlează aproximativ 90% din piața globală a motoarelor de căutare și a forțat AI-ul generativ în pagina sa de rezultate. Creșterea agenților AI și a serviciilor din fundal este de așteptat să adauge un zumzet constant suplimentar.

„Ceea ce mă îngrijorează este că implementăm AI într-un mod în care nu avem o idee clară despre consumul de energie”, a spus Sasha Luccioni, coordonatoarea pentru climă a companiei AI Hugging Face, care a devenit frustrată de „dezvăluirile selective” ale marilor companii, ce ascund impactul climatic real al produselor lor. „Practic, operăm pe ipoteza că nu este o problemă sau că, dacă este, va fi cumva rezolvată, în loc să o abordăm din timp.”

Dar dacă AI ar putea să își plătească datoriile energetice prin economisirea de carbon în alte părți ale economiei? Aceasta este teza avansată într-un raport al Agenției Internaționale a Energiei din aprilie, care a susținut că aplicațiile AI existente ar putea reduce emisiile cu mult peste cât produc centrele de date. Un studiu realizat de cercetători de la London School of Economics și Systemiq a ajuns la o concluzie similară în iunie, după modelarea unor scenarii în care AI ar ajuta la integrarea energiei solare și eoliene în rețeaua electrică, la identificarea proteinelor alternative care imită carnea, la îmbunătățirea compoziției bateriilor din mașinile electrice și la orientarea oamenilor spre alegeri prietenoase cu clima.

„AI poate accelera implementarea acestor tehnologii curate prin accelerarea poziției lor pe curba inovației și adopției”, a spus coautoarea Roberta Pierfederici, cercetătoare în politici publice la Grantham Institute al LSE.

Economiile de carbon proiectate sunt însoțite de mari incertitudini, avertizează Agenția Internațională a Energiei, eficiența crescută poate duce la utilizare mai mare, iar efectele de recul pot submina câștigurile, cum ar fi mașinile autonome care subminează transportul public, dar exemple există deja. Google spune că AI l-a ajutat să reducă răcirea în centrele de date cu 40%. Iberdrola din Spania afirmă că AI a optimizat mentenanța și performanța turbinelor eoliene, crescând eficiența operațională cu 25%. Engie din Franța spune că a redus timpii de nefuncționare ai parcurilor solare folosind AI pentru detectarea defecțiunilor.

Pentru că alte sectoare sunt atât de poluante, spun cercetătorii, AI ar trebui să reducă emisiile acestora doar cu o fracțiune mică pentru a acoperi costul de carbon al calculului, estimat într-un studiu recent la 0,1-0,2% din emisiile globale, și în creștere. „În sectorul energetic vedem deja rezultatele”, a spus Pierfederici. „În timp ce sectorul cărnii nu a ajuns încă acolo.”

Susținătorii tehnologiilor curate nu sunt singurii care au observat potențialul transformator al AI

Când Holly și Will Alpine au decis să își părăsească locurile de muncă de la Microsoft anul trecut, știau că renunță la multe. Cuplul milenial se bucura de salarii din industria tech americană, prin pozițiile lor din echipele de AI responsabil și sustenabilitate ale companiei, având colegi apropiați și o muncă ce le oferea un sentiment de scop. Will fusese printre vocile timpurii care au împins ideea abordării costului energetic al centrelor de date.

Dar munca Microsoft pentru clienți din petrol și gaze i-a neliniștit pe cei doi și au început să fie mai îngrijorați de emisiile pe care compania le permitea decât de cele pe care le producea direct. În 2019, compania a anunțat un parteneriat cu ExxonMobil cu potențialul de a extinde producția cu până la 50.000 de barili pe zi. În același an, a început un proiect digital cu Chevron, despre care compania petrolieră spune că a redus cu 30 de zile procesul de planificare a puțurilor offshore de mare adâncime. Pe măsură ce au apărut tot mai multe acorduri, soții Alpine au început să ceară explicații angajatorului lor.

„Răspunsul companiei era adesea să indice propria amprentă operațională, ceea ce nu este relevant”, a spus Holly Alpine, care a părăsit compania împreună cu Will pentru a face campanie ca industria tech să abordeze emisiile pe care le facilitează. „După o campanie internă de patru ani, în care am primit multe promisiuni, dar cele mai multe nu au fost îndeplinite, ne-am dat seama că presiunea internă nu este suficientă.”

Agenția Internațională a Energiei estimează că AI ar putea crește rezervele de petrol și gaze recuperabile tehnic cu 5% și ar putea reduce costul unui proiect offshore de mare adâncime cu 10%. Marile companii petroliere sunt și mai optimiste. „Inteligența artificială va fi, în cele din urmă, în interiorul industriei, următorul boom de tip fracking”, a declarat Mike Sommers, șeful American Petroleum Institute, pentru Axios. Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, a spus că compania a integrat AI „în tot”, într-un interviu pentru Bloomberg Television la începutul acestui an. Cea mai mare companie petrolieră din lume și-a dublat cheltuielile pentru tehnologie din 2023 până în 2024, potrivit lui Nasser, iar adoptarea pe scară largă a AI a „crescut productivitatea și, odată cu ea, numărul de puțuri”.

În același timp, industria petrolului și gazelor spune că AI poate reduce intensitatea carbonului, de exemplu prin analizarea datelor satelitare pentru a identifica scurgerile de metan. Dar chiar și aici, criticii spun că există o prăpastie între informațiile digitale și acțiunile corporative. Wilson, care a văzut „nori uriași de gaz scăpând peste tot” în timpul unei recente vizite de teren în Bazinul Permian, a spus că rețeaua sofisticată de sateliți a industriei a realizat puțin, deoarece scurgerile sunt doar o mică parte din problemă, comparativ cu eliberările intenționate de metan.

„Folosesc asta ca scuză pentru a amâna acțiunea”, a spus Wilson. „A privi metanul din spațiu nu oprește metanul.”

O nevoie de reguli clare

Poate chiar mai îngrijorător decât extinderea ofertei de combustibili fosili este efectul asupra consumului. Reclamele generate de AI depășesc performanța celor realizate de oameni, a arătat un studiu din octombrie, iar ușurința cu care pot fi create reduce drastic costul stimulării consumului. Industria de marketing, deja obișnuită cu reclame hiperpersonalizate și cumpărături simplificate, se pregătește pentru agenți AI care ar putea cumpăra cadouri și rezerva zboruri în numele clienților. Tui, cel mai mare operator de turism din Europa, spune că investește masiv în AI, pe măsură ce oamenii apelează la ChatGPT pentru a-și rezerva vacanțele.

„Narațiunea se concentrează foarte mult pe această comparație falsă între energia folosită pentru a rula tehnologia și cazurile de utilizare pozitive”, a spus Alpine. „Dar este periculos să omitem cazurile de utilizare negative.”

Unele voci cer o pauză, cel puțin până când vor exista reguli mai bune. În octombrie, raportorul special al ONU pentru dreptul omului la apă potabilă sigură a cerut un moratoriu asupra dezvoltării de noi centre de date, invocând impacturile de mediu dăunătoare. În decembrie, o coaliție de peste 230 de grupuri de mediu din SUA a cerut un moratoriu național până când acestea vor fi reglementate.

Comisia de utilități din Irlanda a ridicat interdicția de facto privind conectarea la rețea, dar a spus că 80% din consumul anual de electricitate al unui centru de date trebuie, în cele din urmă, să provină din noi proiecte de energie regenerabilă.

Alții cer ca sectorul să fie împins să facă bine. Spania, singura țară care menționează AI într-un act legislativ privind clima, obligă guvernul să promoveze digitalizarea care poate ajuta la decarbonizarea economiei. Laurence Tubiana, unul dintre arhitecții Acordului de la Paris privind clima, a sugerat taxarea AI pentru a genera fondurile necesare pentru a opri încălzirea planetei.

Soții Alpine, care spun că nu sunt anti-AI, ci doresc doar „garduri de protecție rezonabile” pentru tehnologie, fac presiuni ca viitorul act legislativ al UE privind AI să clasifice combustibilii fosili drept o aplicație cu risc ridicat a tehnologiei. De asemenea, vor ca investitorii să ia în considerare emisiile facilitate atunci când evaluează companiile după criteriile de mediu, sociale și de guvernanță.

Google și xAI nu au răspuns unei solicitări de comentarii. OpenAI a declarat că se gândește considerabil la cea mai bună utilizare a puterii sale de calcul, sprijină eforturile cu partenerii pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate și crede că AI va fi esențială în combaterea schimbărilor climatice.

Microsoft a spus că tranziția energetică este complexă și necesită avansarea într-un mod principial, cu tehnologia având un rol important în a ajuta industria să se decarbonizeze. „Acest lucru necesită echilibrarea nevoilor energetice și a practicilor industriale de astăzi, în timp ce inventăm și implementăm pe cele de mâine”, a spus un purtător de cuvânt.

Luccioni a spus că, în loc să intre în panică din cauza AI, oamenii ar trebui să facă presiuni asupra companiilor pentru a crea instrumente care sunt eficiente prin design.

„Poate sunt puțin naivă, dar încă mai cred că AI poate face bine în lupta împotriva crizei climatice, proiectând următoarea generație de baterii, urmărind defrișările, prezicând uragane”, a spus ea. „Sunt atât de multe lucruri bune pentru care am putea folosi AI și, în schimb, creăm site-uri de social media pline de gunoi generat de AI, în timp ce centrele de date sunt alimentate de generatoare diesel.”