Creatorii de conținut cu Sora AI pot fi plătiți / OpenAI ia în calcul monetizarea conținutului și control sporit pentru creatori

Creatorul ChatGPT, OpenAI, va introduce în curând controale care vor permite proprietarilor de drepturi de conținut să dicteze modul în care personajele lor sunt utilizate în instrumentul său de generare video AI, Sora, și intenționează să împartă veniturile cu cei care permit o astfel de utilizare. Reuters titrează că OpenAI va oferi deținătorilor de drepturi „un control mai detaliat asupra generării personajelor”.

Studiourile de creație pot bloca personajele proprii

Sam Altman, directorul executiv al companiei de AI, a spus că opțiunile pentru deținătorii de drepturi de autor, precum studiouri de televiziune și filme, vor include posibilitatea de a bloca utilizarea personajelor lor.

Se intensifică atenția asupra conținutului generat de AI și a impactului acestuia asupra drepturilor de proprietate intelectuală, pe măsură ce companiile caută să găsească un echilibru între inovare și compensarea echitabilă a creatorilor.

OpenAI intenționează, de asemenea, să introducă un model de partajare a veniturilor pentru deținătorii de drepturi de autor care permit generarea personajelor lor de către utilizatori, a ddeclarat Altman. El a afirmat că utilizatorii creează mult mai mult conținut video decât se aștepta, adesea pentru un public de nișă, ceea ce impune necesitatea unei strategii de monetizare.

Sora, noul trend în crearea de videoclipuri cu AI

OpenAI a lansat Sora săptămâna aceasta ca aplicație independentă, disponibilă inițial în Statele Unite și Canada. Videoclipurile din aplicație pot avea o durată de până la 10 secunde.

Aplicația, care a câștigat rapid popularitate, permite utilizatorilor să creeze și să partajeze videoclipuri AI care pot fi generate din conținut protejat de drepturi de autor și partajate pe fluxuri de tip social media. OpenAI, susținută de Microsoft, a lansat anul trecut un model Sora pentru uz public, extinzându-și incursiunea în tehnologiile AI multimodale și concurând cu instrumente similare de transformare a textului în video de la Meta și Google, parte a Alphabet.