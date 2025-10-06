dark
Creatorii de conținut cu Sora AI pot fi plătiți / OpenAI ia în calcul monetizarea conținutului și control sporit pentru creatori

Daniel Simion
6 octombrie 2025
Logo Sora AI, aplicație a OpenAI
Sursa foto: Costfoto / ddp USA / Profimedia
Creatorul ChatGPT, OpenAI, va introduce în curând controale care vor permite proprietarilor de drepturi de conținut să dicteze modul în care personajele lor sunt utilizate în instrumentul său de generare video AI, Sora, și intenționează să împartă veniturile cu cei care permit o astfel de utilizare. Reuters titrează că OpenAI va oferi deținătorilor de drepturi „un control mai detaliat asupra generării personajelor”.

Studiourile de creație pot bloca personajele proprii

Sam Altman, directorul executiv al companiei de AI, a spus că opțiunile pentru deținătorii de drepturi de autor, precum studiouri de televiziune și filme, vor include posibilitatea de a bloca utilizarea personajelor lor.

Se intensifică atenția asupra conținutului generat de AI și a impactului acestuia asupra drepturilor de proprietate intelectuală, pe măsură ce companiile caută să găsească un echilibru între inovare și compensarea echitabilă a creatorilor.

OpenAI intenționează, de asemenea, să introducă un model de partajare a veniturilor pentru deținătorii de drepturi de autor care permit generarea personajelor lor de către utilizatori, a ddeclarat Altman. El a afirmat că utilizatorii creează mult mai mult conținut video decât se aștepta, adesea pentru un public de nișă, ceea ce impune necesitatea unei strategii de monetizare.

Sora, noul trend în crearea de videoclipuri cu AI

OpenAI a lansat Sora săptămâna aceasta ca aplicație independentă, disponibilă inițial în Statele Unite și Canada. Videoclipurile din aplicație pot avea o durată de până la 10 secunde.

OpenAI lansează Sora 2.0, cel mai avansat generator video AI al său, cu reguli stricte pentru protejarea identităţii

Aplicația, care a câștigat rapid popularitate, permite utilizatorilor să creeze și să partajeze videoclipuri AI care pot fi generate din conținut protejat de drepturi de autor și partajate pe fluxuri de tip social media. OpenAI, susținută de Microsoft, a lansat anul trecut un model Sora pentru uz public, extinzându-și incursiunea în tehnologiile AI multimodale și concurând cu instrumente similare de transformare a textului în video de la Meta și Google, parte a Alphabet.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

