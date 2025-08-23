Cum privește SUA ascensiunea AI-ului / 7 din 10 americani se tem că inteligența artificială le va fura locurile de muncă pentru totdeauna

Americanii privesc cu îngrijorare explozia tehnologică a inteligenței artificiale (AI). Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, 71% dintre respondenți se tem că AI va lăsa definitiv fără locuri de muncă segmente întregi ale populației.

Fenomenul a intrat în atenția publicului la sfârșitul lui 2022, odată cu lansarea ChatGPT de către compania OpenAI, aplicația cu cea mai rapidă creștere din istorie. În urma succesului său, giganți precum Meta, Google și Microsoft au lansat propriile produse AI.

Deși rata șomajului în SUA era de doar 4,2% în iulie, temerile persistă. Pe lângă locurile de muncă, respondenții sondajului sunt preocupați și de modul în care AI transformă industriile și viața de zi cu zi.

Teama de manipulări politice și aplicații militare

Nu doar piața muncii îi îngrijorează pe americani. 77% dintre respondenți cred că AI ar putea fi folosită pentru a provoca haos politic. Un exemplu recent: Donald Trump a distribuit pe rețelele sociale un videoclip generat de AI care îl prezenta fals pe fostul președinte Barack Obama în ipostaza de arestat.

Aplicațiile militare ridică la rândul lor semne de întrebare. Aproape jumătate dintre participanți (48%) cred că guvernul nu ar trebui niciodată să folosească AI pentru a decide țintele unui atac militar.

Energia, un alt motiv de alarmă

Pe măsură ce AI devine tot mai răspândită, 61% dintre americani sunt îngrijorați de consumul uriaș de energie al acestei tehnologii. Google a anunțat recent că va colabora cu două companii de utilități din SUA pentru a reduce consumul de energie al centrelor sale de date AI în perioadele de vârf.

Criticile vizează și aplicațiile controversate. AI capabilă să întrețină conversații romantice cu copii, să genereze informații medicale false sau să susțină argumente rasiste. Două treimi dintre respondenți se tem că oamenii ar putea renunța la relațiile cu alți oameni în favoarea „însoțitorilor” AI.

În domeniul educației, opiniile sunt împărțite: 36% cred că tehnologia va ajuta procesul de învățare, în timp ce 40% consideră că va avea efecte negative.

Un viitor privit cu scepticism

Deși companiile investesc masiv în AI, Foxconn și SoftBank anunțând deja proiecte de centre de date în Ohio, pentru populația americană optimismul este temperat de temeri privind locurile de muncă, democrația și chiar stabilitatea socială.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online pe 4.446 de adulți americani și are o marjă de eroare de două puncte procentuale.