Cum să reziști unui interviu de angajare cu un algoritm AI

Pe măsură ce companiile adoptă instrumente de inteligență artificială (AI) pentru recrutare, tot mai mulți candidați se confruntă cu interviuri în care un algoritm le evaluează răspunsurile, înainte ca acestea să fie analizate de un evaluator uman.

Wall Street Journal a consultat experți în recrutare, consultanți în carieră și administratori de platforme de interviuri AI pentru a oferi recomandări despre cum să te descurci în astfel de situații.

Cum funcționează interviurile cu AI

În aceste interviuri, candidații primesc întrebări pe ecran și răspund de obicei prin video, dar uneori și prin răspuns scris sau variante multiple.

Răspunsurile sunt analizate automat de sistem, care evaluează atât conținutul, cât și modul de prezentare: ritmul vorbirii, claritatea, tonul și limbajul corpului. Înregistrarea este trimisă companiei, iar un evaluator uman va revizui răspunsurile ulterior.

Întrebările pot varia de la cele generale („Ce înseamnă pentru tine un serviciu bun pentru clienți?”) la cele tehnice („Cum ai identifica cauza unei diferențe de 100.000 USD între trei filiale internaționale?”).

În majoritatea cazurilor, candidații au o singură șansă de reînregistrare, iar platforma nu oferă feedback în timp real.

Sfaturi pentru a avea succes

Exersează înainte de interviu

Repetarea răspunsurilor este esențială. Experții recomandă să te înregistrezi într-un cadru video similar celui de la interviu și să urmărești înregistrarea de mai multe ori:

fără sunet, pentru a analiza postura și limbajul corpului;

doar audio, pentru a observa ritmul, claritatea și cuvintele de umplutură;

cu video și audio, pentru a evalua ansamblul prezentării.

Unele platforme oferă simulări de interviuri AI sau sesiuni de coaching pentru a te obișnui cu formatul.

Evită supraîncărcarea cu cuvinte cheie

Mulți candidați încearcă să introducă cât mai multe termeni „relevanți” pentru a impresiona algoritmul, dar acest lucru poate părea artificial. Experții recomandă:

folosirea naturală a terminologiei specifice domeniului;

structurarea clară a răspunsurilor;

oferirea de exemple concrete despre cum ai aplicat abilitățile tale;

exprimarea personalității sau a unui umor moderat, care nu afectează evaluarea AI.

Menține contactul vizual

Chiar dacă AI nu evaluează direct privirea, evaluatorii umani o fac. Privirea constantă în cameră transmite implicare și profesionalism. Evitarea contactului vizual sau citirea notițelor poate genera semnale negative.

Îmbracă-te corespunzător

Ținuta vestimentară nu este analizată de AI, dar poate influența starea ta și impresia pe care o va avea evaluatorul uman. Un costum sau o ținută business-casual ajută la crearea unei atitudini profesioniste și încrezătoare.

Verifică echipamentul tehnic și mediul

Performanța tehnică contează:

asigură o conexiune stabilă la internet;

folosește microfon și cameră de calitate;

elimină notificările și alte distrageri;

creează un mediu liniștit, cu iluminare și fundal neutru.

Problemele tehnice sau mediul zgomotos pot afecta direct evaluarea și pot reduce scorul obținut.

Interviurile administrate de AI devin o componentă standard în procesele de recrutare, în special pentru etapele inițiale. Adaptarea la aceste interviuri nu înseamnă doar să vorbești corect, ci și să-ți gestionezi limbajul corpului, tonul și prezentarea generală. În practică, abordarea trebuie să fie similară cu cea a unui interviu față în față: naturalitate, claritate și profesionalism.

Pentru candidați, aceasta este o competență tot mai importantă, pe măsură ce tehnologia devine parte integrantă a selecției pentru locurile de muncă.