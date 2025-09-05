Cum să te asiguri că ChatGPT nu te face mai prost

ChatGPT nu funcționează, și un val de panică te cuprinde. Te uiți la documentul gol. Raportul trebuie predat peste două ore, dar ideea de a-l scrie singur pare copleșitoare. Abilitățile analitice care odată se activau automat, cum ar fi descompunerea problemelor, organizarea gândurilor și găsirea cuvintelor potrivite, par acum imposibil de realizat. Și atunci, e normal să te întrebi: oare când a devenit gândirea atât de dificilă?

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceste momente de dependență tehnologică devin tot mai frecvente pe măsură ce inteligența artificială generativă ne schimbă modul de lucru, învățare și gândire, afirmă The Wall Street Journal. Iar în laboratoarele de cercetare dedicate studiului interacțiunii dintre mintea umană și tehnologie, specialiștii observă un fenomen îngrijorător. Anume că dependența de AI poate eroda capacitatea oamenilor de a rezolva probleme, de a gândi critic și de a memora informații.

„AI este mereu disponibil, entuziast și competent în aproape orice domeniu. Acest lucru creează un ciclu de recompensă puternic. Practic, evităm disconfortul de a începe de la zero și obținem rezultate instantaneu. Creierul nostru, bucuros să evite dificultatea, se obișnuiește cu aceste scurtături”, explică Dr. Darja Djordjevic, psihiatru la Harlem Hospital și Columbia University.

De ce AI poate slăbi gândirea

Oamenii au folosit dintotdeauna tehnologii pentru a reduce sarcinile cognitive: scriem notițe pentru a ne aminti, folosim calculatoare pentru calcule sau GPS pentru orientare. Problema cu AI generativ este că, datorită autonomiei și gamei largi de aplicații, mintea noastră poate „deconecta” complet atunci când îl folosim. Conveniența pe termen scurt poate accelera astfel atrofia cognitivă pe termen lung.

Bazându-se pe cercetări în psihologie, aviație și științe comportamentale, specialiștii propun patru obiceiuri care ajută la folosirea AI fără a ne slăbi abilitățile cognitive:

1. Scrie mai întâi, cere ajutor după

„Ca mușchii, abilitățile cognitive se slăbesc când nu sunt folosite”, avertizează specialiștii. Externalizarea completă a sarcinilor către AI poate reduce capacitatea de rezolvare a problemelor, gândirea creativă și raționamentul critic.

Un studiu recent realizat pe aproape 1.000 de studenți a demonstrat cât de bine se poate efectul. Cei care au folosit ChatGPT pentru a rezolva probleme de matematică au performat inițial cu 48% mai bine decât colegii lor, dar, testați fără AI, scorurile lor au scăzut cu 17% sub nivelul celor care nu foloseau AI.

Specialiștii recomandă ca, înainte de a deschide ChatGPT, utilizatorii să-și contureze singuri soluția. Să gândească problema, să noteze ideile principale și abia apoi să ceară modelului să detalieze sau să rafineze rezultatul. Această muncă manuală menține abilitățile cognitive și încrederea în sine.

2. Transformă AI în tutor, nu în furnizor de răspunsuri

Un efect surprinzător al AI este iluzia de înțelegere: utilizatorii pot explica conceptele în timp ce văd ecranul, dar memoria pe termen lung slăbește. Un studiu MIT a arătat că elevii care foloseau ChatGPT pentru a scrie eseuri își aminteau mai puțin informațiile proprii.

Soluția? Folosește AI ca un tutor socratic. În loc să ceri răspunsuri directe, cere ghidare pas cu pas. După finalizarea sarcinii, închide fereastra și explică în cuvintele tale ceea ce ai învățat. Această abordare îmbunătățește retenția informațiilor și înțelegerea conceptelor.

3. Fă pauze și folosește liste de verificare

Dependența de AI poate compromite și judecata critică. Studiile arată că persoanele care se bazează excesiv pe AI tind să accepte automat concluziile mașinii și să ignore posibilele erori sau prejudecăți.

Experții recomandă folosirea „pauzelor cognitive” și a listelor de verificare, metode inspirate din medicină și aviație, pentru a analiza critic informațiile furnizate de AI. Întreabă-te: Poate fi verificată această informație? Ce perspective lipsesc? Este posibil să existe erori?

Această abordare nu doar reduce riscul de face greșeli, ci și stimulează creativitatea și gândirea critică.

4. Încearcă perioade fără AI

Cea mai directă metodă de a-ți menține abilitățile cognitive este să-ți impui perioade „fără AI”. Poate fi o oră, o zi sau chiar un întreg proiect. Realizarea sarcinilor singur este cel mai sigur mod de a preveni dependența de tehnologie și de a-ți menține capacitățile intelectuale.

Pe măsură ce AI generativ devine omniprezent, apar întrebări fundamentale pentru educație și corporații: cum păstrăm competențele critice ale oamenilor într-o lume dominată de tehnologie? Cum evităm ca accesul nelimitat la AI să diminueze gândirea critică?

Care ar fi concluzia?

AI generativ nu trebuie evitat. Nimeni nu ar schimba Wikipedia cu o enciclopedie pe hârtie sau Excel cu un abac. Provocarea este să cultivăm o relație conștientă cu tehnologia: să profităm de avantajele ei fără a ne slăbi capacitățile cognitive.

Cu limite bine definite și practici deliberate, AI poate fi un partener, un mentor și un accelerant al productivității. Dar, fără atenție, riscăm să devenim simpli operatori ai propriului asistent digital, iar treptat să pierdem controlul asupra propriilor gânduri.