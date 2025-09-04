Cutremur la vârful xAI / Un nou val de demisii lovește compania lui Elon Musk

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, xAI, trece printr-o perioadă de instabilitate majoră după o serie de plecări la nivel înalt. Cel mai recent, Mike Liberatore, directorul financiar al companiei, a părăsit funcția, potrivit unui raport publicat de The Wall Street Journal.

Liberatore, fost executiv la Airbnb, s-a alăturat xAI în aprilie, dar a demisionat la sfârșitul lunii iulie. În scurta sa perioadă la firmă, el a avut un rol esențial în strângerea unei finanțări impresionante: 5 miliarde de dolari prin datorie și alți 5 miliarde prin equity, aproape jumătate din sumă provenind de la SpaceX, o altă companie deținută de Musk. De asemenea, a supervizat extinderea infrastructurii de centre de date ale xAI în Memphis.

Nu este singura lovitură pentru Musk

Plecarea lui Liberatore vine după ce, în august, consilierul general al companiei, Robert Keele, a demisionat la puțin peste un an de la angajare. Tot atunci și-au prezentat demisiile avocatul senior Raghu Rao și cofondatorul Igor Babuschkin, care a anunțat că va înființa un fond de investiții dedicat siguranței în AI.

Nu este singura lovitură pentru Musk. În iulie, Linda Yaccarino, fosta CEO a rețelei X (fostul Twitter), achiziționată de xAI în martie, a renunțat și ea la funcție. Demisia ei a venit pe fondul controverselor stârnite de Grok, chatbot-ul companiei, care a generat îngrijorări privind comportamentul și siguranța utilizării sale.

Cu o listă tot mai lungă de plecări la vârf și cu o concurență acerbă pe piața inteligenței artificiale, xAI se confruntă cu întrebări serioase despre stabilitatea sa managerială și despre capacitatea de a-și îndeplini ambițiile de a rivaliza cu OpenAI, Google DeepMind sau Anthropic.