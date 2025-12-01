Compania de inteligenţă artificială şi analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanţare în valoare 5 miliarde de dolari, transmite News.ro.

Aceasta urmează să crească evaluarea startup-ului la 134 de miliarde de dolari, conform The Information.

Noua rundă ar veni la doar trei luni după o finanţare de un miliard de dolari obţinută în septembrie, care a dus evaluarea companiei la 100 de miliarde de dolari.

Incluzând această rundă în calcul, evaluarea Databricks va creşte anul acesta cu 116%, după ce, în decembrie anul trecut, compania era evaluată la 62 de miliarde de dolari.

Compania se aşteaptă să aibă vânzări de 4,1 miliarde de dolari de dolari în 2025, cu 55% mai mari decât cele de anul trecut, fiind acum la pragul de rentabilitate.

Databricks, care a fost fondată în 2013 de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, are o platformă de integrare şi analizare a datelor, care facilitează dezvoltarea aplicaţiilor bazate pe inteligenţa artificială.

Compania are peste 20.000 de clienţi în toată lumea, printre care se numără Rivian, Shell, Siemens, AT&T, UPS, Warner Bros. Discovery, Haineken şi platforma de plăţi Block.