De la 9:00 la 21:00, 6 zile pe săptămână: Apărut în China, programul de lucru „996” câștigă teren în firmele de AI din Silicon Valley

Programul de lucru „996”, care a apărut în China și impune angajaților să lucreze de la 9 dimineața până la 9 seara, șase zile pe săptămână, câștigă teren în Silicon Valley, în special în industria inteligenței artificiale (AI), transmite Fortune.

Pe măsură ce angajările la nivel de începători scad și accentul se mută pe talentele de top, unele companii din domeniul AI iau chiar în considerare includerea clauzelor 996 în contractele de muncă.

Potrivit lui Jen Holmstrom, partener la Notable Capital, acest program intens are scopul de a atrage „talente care nu sunt doar extrem de capabile sau cu potențial ridicat, ci și dispuse să se implice și să facă tot ce este necesar”. Ascensiunea AI a intensificat concurența pentru talentele calificate, ceea ce a dus la promovarea acestui model de muncă exigent.

Sustenabilitatea programului

Unii susțin că angajații cu performanțe ridicate lucrează deja multe ore, indiferent de politica oficială. „Dacă găsești angajați cu performanțe ridicate, cel mai probabil lucrează oricum șase zile pe săptămână”, a declarat Atli Thorkelsson, vicepreședinte al rețelei de talente Redpoint.

Cu toate acestea, el pune sub semnul întrebării sustenabilitatea pe termen lung a programului 996, în special pe măsură ce companiile cresc și au nevoie să angajeze persoane pentru diferite roluri, cu așteptări variate.

Thorkelsson consideră că modelul poate fi fezabil pentru angajații mai tineri din startup-urile aflate în faza incipientă, dar că „este greu de considerat o așteptare sustenabilă” pentru o companie mai mare și mai matură.