Șeful Amazon Web Services spune că înlocuirea angajaților juniori cu AI este „una dintre cele mai stupide idei pe care le-am auzit vreodată”

Potrivit lui Matt Garman, CEO al Amazon Web Services (AWS), înlocuirea angajaților juniori cu inteligență artificială (AI) este „una dintre cele mai stupide idei pe care le-am auzit vreodată”. În cadrul podcastului „Matthew Berman”, Garman a avertizat că eliminarea personalului începător ar putea afecta grav viitoarele surse de talente, transmite Business Insider.

El a subliniat că angajații juniori sunt „cei mai familiarizați cu instrumentele de AI” și sunt relativ ieftini, ceea ce îi face un atu, nu o povară. El a mai pus și întrebarea: „Cum va funcționa acest lucru peste 10 ani, când nu veți mai avea pe nimeni care să fi acumulat experiență sau să fi învățat ceva?”

El a pledat pentru ca întreprinderile să continue să angajeze absolvenți și să îi formeze în domeniul rezolvării problemelor, al dezvoltării de software și al bunelor practici.

O opinie contestată

În ciuda avertismentului lui Garman, alți lideri din domeniul tehnologiei au o opinie diferită. Sam Altman, CEO al OpenAI, a sugerat că agenții AI acționează deja ca niște „colegi de nivel junior”, în timp ce Jeff Dean, șeful departamentului de cercetare al Google, consideră că inteligența artificială ar putea reproduce competențele unui inginer software junior în următorul an. Această opinie este susținută de datele Goldman Sachs, care arată o creștere semnificativă a șomajului în rândul lucrătorilor din domeniul tehnologiei cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani de la începutul anului 2024.

În contrast, Thomas Dohmke, CEO al GitHub, a fost de acord cu perspectiva lui Garman, menționând că inginerii tineri aduc perspective noi și sunt mai predispuși să adopte rapid tehnologiile AI, deoarece nu au mentalitatea înrădăcinată „Așa am făcut întotdeauna”.

