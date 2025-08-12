NYT: Absolvenții de informatică din SUA își caută de lucru în restaurante, în era AI / Cândva, o astfel de diplomă deschidea calea spre succes

Rapoarte recente și mărturii directe ale absolvenților de facultate relevă o scădere semnificativă a pieței locurilor de muncă în domeniul tehnologiei, care era odată considerată o cale sigură spre succes, transmite The New York Times (NYT).

Promisiunea unor locuri de muncă bine plătite și a oportunităților abundente, promovată adesea de directorii din Silicon Valley și chiar de președinții SUA, a determinat o creștere a numărului de studenți la informatică. De exemplu, Brad Smith, un vicepreședinte al Microsoft, a declarat în 2012 că absolvenții de informatică se pot aștepta la un salariu inițial de „peste 100.000 de dolari”. Cu toate acestea, acest lucru a creat o suprasaturare a pieței. Numărul studenților la informatică s-a dublat între 2014 și 2023, ajungând la peste 170.000 în SUA.

Dificultăți pe piața muncii

Acum, odată cu concedierile din marile companii de tehnologie și apariția instrumentelor de programare AI, proaspeții absolvenți se confruntă cu perspective sumbre. Banca Federală de Rezervă din New York raportează că absolvenții de informatică și inginerie informatică au unele dintre cele mai ridicate rate de șomaj dintre proaspeții absolvenți, respectiv 6,1% și 7,5%.

Aceasta este mai mult decât dublul ratei înregistrate de absolvenții de biologie și de istoria artei. Mulți studenți se simt „manipulați” de promisiunile anterioare ale industriei. Zach Taylor, absolvent în 2023, a aplicat pentru aproape 6.000 de locuri de muncă și a primit doar 13 interviuri, iar Manasi Mishra, proaspătă absolventă a Universității Purdue, a povestit pe TikTok că singura companie care i-a oferit un interviu a fost Chipotle.

Căutarea unui loc de muncă este descrisă ca fiind „demoralizantă” și „devastatoare”. Ironia este că AI este utilizată și pentru automatizarea posturilor de nivel entry-level, tocmai joburile pe care acești studenți le-ar căuta, și pentru selectarea CV-urilor, creând un „cerc vicios” pentru mulți dintre cei care caută un loc de muncă. În ciuda provocărilor, unii absolvenți, precum Mishra, se reorientează către noi roluri, cum ar fi vânzările în domeniul tehnologic.

„Este demoralizant să pierzi oportunități din cauza inteligenței artificiale”, a spus Jamie Spoeri, în vârstă de 22 de ani, care a absolvit Georgetown University. „Dar cred că, dacă ne putem adapta și face față provocării, aceasta poate deschide și noi oportunități”, a adăugat ea.