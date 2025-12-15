Care sunt direcțiile de urmărit pentru inteligența artificială în anul 2026? De la integrarea GenAI cu robotica, la AI multimodal

O companie de servicii digitale anticipează direcțiile majore de evoluție a inteligenței artificiale pentru anul 2026. Potrivit unui comunicat de presă al SoftServe, transmis către TechRider.ro, dezvoltarea accelerată a AI va „transforma modul în care organizațiile își automatizează procesele”, dar și cum își vor construi produsele digitale.

Cinci din 10 furnizori de AI vor oferi produse Physical AI

Mașinile devin capabile să înțeleagă și să interacționeze cu lumea fizică. Acest lucru oferă roboților abilitatea de a percepe, prezice și acționa, transformându-i din instrumente mecanice în coechipieri inteligenți. Aceasta marchează ascensiunea inteligenței artificiale fizice (Physical AI), reprezentând un salt semnificativ în evoluția roboților și a sistemelor autonome.

SoftServe susține că, în 2026, inteligența artificială fizică este pregătită să genereze schimbări în zona de automatizare a facilităților industriale, și chiar introducerea de sisteme chirurgicale care realizează sarcini de înaltă precizie. Potrivit unui raport Gartner, până în 2028, cinci dintre primii 10 furnizori de AI vor oferi produse Physical AI, în timp ce 80% dintre depozite vor utiliza robotică sau automatizare.

„Această abordare îmbunătățește eficiența, siguranța și viteza de implementare în medii reale, unde roboții autonomi trebuie să navigheze spații complexe, să se adapteze și să lucreze fiabil alături de oameni”, a declarat Liubomyr Demkiv, director în cadrul SoftServe.

Numărul proiectelor bazate pe AI multi-agent crește vertiginos

Volumul de date și complexitatea produselor digitale cresc mai repede decât se pot extinde echipele de inginerie. Ca rezultat, organizațiile se îndreaptă către sisteme multi-agent. Acestea sunt medii în care zeci de agenți AI specializați colaborează și își împart sarcinile asemenea unor echipe umane, în loc să se bazeze pe un singur agent AI universal.

Cererea pentru astfel de soluții crește rapid, întrucât serviciile AI ale SoftServe cresc cu 85% de la an la an, iar peste 150 de experți, de la Data Scientists la specialiști în inginerie agentică, lucrează deja la proiecte bazate pe agenți.

Și AI-ul multimodal devine o unealtă care este implementată de companii. În doar doi ani, modelele generative au devenit un instrument standard de business. Companiile folosesc astfel de soluții pentru a analiza o gamă largă de date, de la fotografii la schițe tehnice și tabele de date. SoftServe transmite o creștere a acurateței datelor cu 70% și reducerea timpului de căutare a informațiilor cu 40% prin intermediul folosirii Ai-ului multimodal.

În anii următori, această unealtă poate deveni nucleul automatizării proceselor în finanțe, producție, medicină și logistică. Acesta permite companiilor să gestioneze datele asemenea specialiștilor umani: văzând imaginea de ansamblu, evaluând contextul și luând decizii pe baza tuturor informațiilor disponibile.