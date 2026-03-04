După ce a bătut palma cu Pentagonul, OpenAI vrea un contract cu NATO

OpenAI analizează posibilitatea de a încheia un contract cu NATO pentru implementarea tehnologiilor sale pe rețelele neclasificate ale Alianței, potrivit unor surse citate de Reuters.

Informația apare la scurt timp după ce compania a anunțat un acord cu Departamentul de Apărare al SUA pentru integrarea soluțiilor sale pe rețele clasificate ale instituției.

În acest context, OpenAI ar putea extinde colaborarea și la nivelul NATO, însă doar pentru infrastructura neclasificată, conform surselor menționate.

Semnarea contractului cu Pentagonul a avut loc după ce administrația condusă de Donald Trump a cerut încetarea colaborării guvernului american cu Anthropic.

Potrivit informațiilor apărute în presă, decizia a venit în contextul în care CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, ar fi refuzat o înțelegere cu Pentagonul, exprimându-și opoziția față de utilizarea inteligenței artificiale pentru supraveghere internă în masă sau pentru dezvoltarea de arme complet autonome.

După oficializarea acordului cu guvernul american, compania condusă de Sam Altman a transmis că sistemele sale „nu vor fi utilizate intenționat pentru supravegherea internă a cetățenilor americani” și că tehnologia nu va fi pusă la dispoziția agențiilor de informații.

În paralel, pe fondul colaborării cu Pentagonul, aproximativ 1,5 milioane de utilizatori ar fi renunțat la ChatGPT, într-un demers descris drept boicot la adresa companiei.