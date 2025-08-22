Elon Musk a încercat să-l convingă pe Mark Zuckerberg să cumpere împreună OpenAI

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, i-a cerut CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg, să-l ajute să finanțeze preluarea OpenAI în valoare de 97,4 miliarde de dolari la începutul anului 2025, conform documentelor depuse la tribunal, potrivit TechCrunch.

Documentele fac parte dintr-un proces între Musk și OpenAI, inițiat anul trecut. Procesul se desfășoară într-un tribunal federal din California de Nord, iar un judecător a declarat recent că OpenAI poate continua cu contra-pretențiile împotriva lui Musk, care a cofondat OpenAI ca organizație non-profit împreună cu Sam Altman și alții în 2015.

Când Musk a lansat propunerea de a cumpăra OpenAI în februarie, el a fost indignat de faptul că compania și Altman, CEO-ul OpenAI, presau pentru transformarea afacerii într-o entitate cu scop lucrativ. Altman și Musk, care erau prieteni de lungă dată, au devenit adversari acerbi de când OpenAI a devenit lider în domeniul IA generative, cu finanțare de miliarde de dolari de la Microsoft.

OpenAI cere în prezent ca Meta să prezinte dovezi legate de orice planuri coordonate cu Elon Musk și xAI pentru a achiziționa sau investi în producătorul ChatGPT.

Cererea a fost făcută publică într-un document depus joi în procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI. Avocații care reprezintă OpenAI au declarat că au citat Meta în iunie pentru a prezenta documente legate de posibila implicare a acesteia în oferta nesolicitată a lui Musk, în valoare de 97 de miliarde de dolari, de a prelua startup-ul în februarie. Din documentul depus nu reiese clar dacă astfel de documente există. OpenAI a respins în cele din urmă oferta lui Musk.

Avocații OpenAI spun că au descoperit că Musk a comunicat cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, în legătură cu oferta xAI de a cumpăra producătorul ChatGPT, inclusiv „despre potențiale aranjamente financiare sau investiții”.

Meta a contestat citația inițială a OpenAI în iulie; avocații producătorului ChatGPT solicită acum o hotărâre judecătorească pentru a obține astfel de dovezi. OpenAI solicită, de asemenea, instanței orice documente și comunicări ale Meta legate de „orice restructurare sau recapitalizare reală sau potențială a OpenAI” – problema centrală în procesul intentat de Musk împotriva OpenAI.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, afirmă că nici Meta, nici Zuckerberg nu au semnat scrisoarea de intenție a lui Musk de a achiziționa producătorul ChatGPT.

Pe fondul conflictului dintre OpenAI și Musk, Meta a investit semnificativ în propriile eforturi de dezvoltare a unor modele de IA de ultimă generație. În 2023, directorii Meta erau obsedați de dezvoltarea unui model de IA care să poată depăși GPT-4 al OpenAI, potrivit documentelor depuse în instanță într-un alt caz. La începutul anului 2025, modelele de IA ale Meta au rămas în urma standardelor din industrie, ceea ce l-ar fi înfuriat pe Zuckerberg.

Zuckerberg a intensificat presiunea în ultimele luni, furând mai mulți cercetători de frunte din domeniul IA de la OpenAI, inclusiv un co-creator al ChatGPT, Shengjia Zhao, care conduce acum eforturile de cercetare la cea mai nouă unitate de IA a companiei, Meta Superintelligence Labs. Meta a investit, de asemenea, 14 miliarde de dolari în Scale AI și, potrivit unor surse, a abordat mai multe alte laboratoare de IA în legătură cu acorduri de achiziție.

Deși nu este clar cât de departe au ajuns discuțiile dintre Musk și Zuckerberg, simpla idee a unui parteneriat între cei doi miliardari arată cât de mare este amenințarea reprezentată de OpenAI. Acum doi ani, Musk a declarat că se va lupta fizic cu Zuckerberg într-un meci în cușcă (ceea ce nu s-a întâmplat însă niciodată).

Ascensiunea IA ar fi putut să-i determine pe Musk și Zuckerberg să lase deoparte diferențele dintre ei.

Informarea dezvăluită joi face parte dintr-un proces mai amplu intentat de Musk împotriva OpenAI, care contestă transformarea diviziei cu scop lucrativ a OpenAI într-o corporație de utilitate publică. O astfel de transformare este necesară pentru ca OpenAI să obțină finanțare de la investitori și, în cele din urmă, să devină publică. Cu toate acestea, Musk, cofondator și investitor în OpenAI, a încercat să pună bețe în roate, susținând că restructurarea contravine misiunii fondatoare a startup-ului.

Avocații care reprezintă Meta au cerut instanței să respingă cererea OpenAI de prezentare a probelor, argumentând că Musk și xAI pot furniza orice informații relevante. Meta susține, de asemenea, că discuțiile sale interne privind restructurarea și recapitalizarea OpenAI nu sunt relevante pentru caz.