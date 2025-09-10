Comisia Federală de Comunicații din SUA lansează o procedură pentru a interzice unor laboratoare chineze să testeze produsele electronice americane

Comisia Federală de Comunicații a anunțat luni că a început procedurile pentru a retrage recunoașterea a șapte laboratoare de testare deținute sau controlate de guvernul chinez, invocând motive de securitate națională a SUA, relatează Reuters.

În luna mai, agenția americană de telecomunicații a votat finalizarea regulilor care interzic laboratoarelor chineze considerate riscuri pentru securitatea națională a SUA să testeze dispozitive electronice precum smartphone-uri, camere foto și computere destinate utilizării în Statele Unite.

FCC a mai precizat că recunoașterea de către SUA a altor patru laboratoare chineze a expirat în luna mai și nu va fi reînnoită, inclusiv două care au solicitat prelungiri.

„Guvernele străine adversare nu ar trebui să dețină și să controleze laboratoarele care testează dispozitivele pe care FCC le certifică ca fiind sigure pentru piața americană”, a declarat președintele FCC, Brendan Carr.

Toate dispozitivele electronice utilizate în Statele Unite trebuie să treacă prin procesul de autorizare a echipamentelor FCC înainte de a putea fi importate. FCC afirmă că aproximativ 75% din toate dispozitivele electronice sunt testate în laboratoare situate în China.

FCC a declarat că ia măsuri împotriva unor companii, printre care Academia de Informații și Comunicații din Chongqing, CQC Internet of Vehicles Technical Service Co, CVC Testing, TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co, UL-CCIC, CESI (Guangzhou) Standards; Academia Chineză de Tehnologie a Informației și Comunicațiilor; Institutul de Tehnologie de Măsurare și Testare din Shanghai și CCIC Southern Testing Co.

Ambasada Chinei la Washington nu a făcut imediat comentarii, dar a declarat anterior că se opune Statelor Unite „extinderii excesive a conceptului de securitate națională, utilizării aparatului național și jurisdicției cu braț lung pentru a doborî companiile chineze. Ne opunem transformării problemelor comerciale și tehnologice în arme politice.”

FCC a constatat anterior că multe laboratoare păreau să aibă legături strânse cu Partidul Comunist Chinez, inclusiv unele legate de întreprinderi de stat chineze sau de armata chineză. Aceste laboratoare au testat mii de dispozitive destinate pieței americane în ultimii ani, a adăugat agenția.

În noiembrie 2022, FCC a interzis aprobarea de noi echipamente de telecomunicații de la Huawei și ZTE, precum și de echipamente de telecomunicații și supraveghere video de la Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology și Zhejiang Dahua Technology.

În martie anul acesta, FCC a declarat că investighează nouă companii chineze, printre care Huawei, Hikvision, China Mobile și China Telecom, pentru a stabili dacă acestea încercau să eludeze restricțiile impuse de SUA.