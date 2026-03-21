Un juriu federal din San Francisco a decis vineri că Elon Musk se face vinovat de fraudă în legătură cu preluarea Twitter, tranzacție evaluată la 44 de miliarde de dolari.

Verdictul vine după un proces intens urmărit, deschis de acționarii companiei.

Cazul s-a concentrat pe declarațiile făcute de Musk în 2022, imediat după ce acceptase să cumpere platforma. Investitorii au susținut că miliardarul a pus sub semnul întrebării, în mod repetat, datele oficiale privind conturile false și spam, sugerând că acestea ar putea reprezenta 20% sau chiar mai mult din total – mult peste aproximativ 5% cât raportase compania, potrivit Reuters.

În viziunea acționarilor, aceste afirmații nu au fost întâmplătoare. Dimpotrivă, ele ar fi contribuit direct la scăderea prețului acțiunilor, oferindu-i lui Musk spațiu de manevră pentru a renegocia tranzacția sau chiar pentru a se retrage din acord.

Avocatul investitorilor, Mark Molumphy, a rezumat impactul în termeni duri în pledoaria finală: „A discreditat compania. A discreditat conducerea. Și a prăbușit acțiunile”.

De cealaltă parte, apărarea a susținut că îngrijorările lui Musk erau reale și justificate. Michael Lifrak, avocatul acestuia, a insistat că „îngrijorarea privind boții era reală, iar faptul că a vorbit public despre această problemă nu înseamnă că a comis sau a intenționat să comită o fraudă”.

Procesul civil, început pe 2 martie, a fost intentat de investitori care afirmă că au vândut acțiuni Twitter la prețuri mai mici în perioada 13 mai – 4 octombrie 2022, tocmai din cauza acestor declarații. Valoarea despăgubirilor nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă într-o etapă ulterioară.

În ciuda conflictului juridic, Musk a finalizat achiziția în octombrie 2022 și a redenumit compania X. Ulterior, platforma a fost integrată în SpaceX.

De altfel, relația lui Musk cu investitorii nu este lipsită de tensiuni. În 2023, el a câștigat un proces în care era acuzat că ar fi indus în eroare acționarii Tesla prin celebra afirmație din 2018 privind „finanțarea asigurată” pentru delistare. Mai recent, în 2025, a fost implicat într-un litigiu în Delaware legat de pachetul său salarial.

Separat, miliardarul poartă discuții pentru o posibilă înțelegere într-un proces intentat de U.S. Securities and Exchange Commission. Autoritatea îl acuză că a întârziat să dezvăluie achizițiile inițiale de acțiuni Twitter, ceea ce i-ar fi permis să cumpere mai multe titluri la prețuri mai mici.

În paralel, imperiul său de business continuă să se extindă. În februarie, SpaceX a preluat compania de inteligență artificială xAI, care includea și platforma X. Tranzacția a dus la crearea uneia dintre cele mai valoroase companii private din lume, evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.