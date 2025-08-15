Elon Musk recunoaște avantajul rivalilor: Google are cel mai mare avantaj în AI

Elon Musk, CEO-ul xAI, a oferit miercuri un rar compliment rivalului său Google, dpă ce a recunoscut avantajul companiei în domeniul inteligenței artificiale, anunță BusinessInsider.

„În afara AI-ului din lumea reală, Google deține, deocamdată, cel mai mare avantaj în ceea ce privește puterea de calcul și datele, așa că în prezent are cea mai mare probabilitate să devină liderul”, a scris Musk într-o postare pe X, adăugând însă că „acest lucru s-ar putea schimba în câțiva ani”.

Marile companii de AI vor continua să prospere

Musk a precizat că, pe termen scurt, „marile companii de AI vor continua să prospere, la fel și xAI. Este pur și simplu atât de mult de făcut!”

Google este un jucător de tradiție în domeniul AI. În 2017, Google Research a publicat lucrarea „Attention Is All You Need”, care a introdus conceptul de Transformer – tehnologia care stă la baza modelelor lingvistice mari, precum ChatGPT. De asemenea, gigantul american a investit în startup-uri AI precum Anthropic și Safe Superintelligence, deținând 14% din Anthropic, fondat de foști angajați OpenAI.

Investițiile Google în AI continuă să fie substanțiale

Compania a anunțat recent majorarea cheltuielilor de capital cu 10 miliarde de dolari în 2025, pentru a satisface cererea tot mai mare de cipuri și produse AI. În plus, CEO-ul Google DeepMind, Demis Hassabis, a fost premiat anul trecut cu Nobel pentru chimie, pentru cercetările privind predicția structurilor proteinelor.

Declarațiile lui Musk vin în contextul escaladării conflictului său cu Sam Altman și OpenAI. Luni, Musk a anunțat că xAI va lua „măsuri legale imediate” împotriva Apple, acuzând compania de părtinire în App Store în favoarea OpenAI. Apple a răspuns că magazinul său de aplicații „este conceput să fie corect și lipsit de părtinire”.

Tesla ar fi investit în xAI de mult timp

Elon Musk și Sam Altman au cofondat OpenAI în 2015, însă relația lor s-a deteriorat după ce Musk a părăsit boardul în 2018. În 2024, Musk a dat în judecată OpenAI, acuzând compania că a încălcat misiunea sa nonprofit prin parteneriatul cu Microsoft.

Musk și-a lansat propriul startup, xAI, în 2023, prezentând ulterior chatbotul Grok. Compania a strâns peste 12 miliarde de dolari în runde de finanțare și a fost evaluată la circa 50 de miliarde de dolari. Recent, Musk a anunțat că Tesla va solicita acționarilor să voteze dacă să investească în xAI, fără a preciza termenul votului.

„Nu depinde de mine. Dacă ar depinde de mine, Tesla ar fi investit în xAI de mult timp,” a scris Musk pe X.