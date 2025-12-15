Entuziasmul din jurul AI ar putea determina creșteri ale băncilor europene, estimează investitorii

Acțiunile băncilor europene sunt așteptate să își continue creșterea și în 2026, susținute de rezultate financiare solide și de integrarea tot mai amplă a inteligenței artificiale în operațiunile bancare, potrivit unei analize Reuters.

Pe fondul diminuării temerilor legate de o recesiune economică și al reducerii incertitudinilor privind politica de dobânzi a Băncii Centrale Europene (BCE), investitorii au devenit mai optimiști în privința sectorului bancar, revizuindu-și estimările în creștere, în ciuda unui context macroeconomic și geopolitic complex.

Inteligența artificială, nou vector de interes pentru investitori

În lipsa unui număr semnificativ de companii tehnologice mari listate în Europa, investitorii caută expunere la inteligența artificială în sectoarele economiei tradiționale. Băncile europene au început să fie percepute ca potențiali beneficiari ai acestei tranziții tehnologice, pe măsură ce implementează soluții AI pentru automatizarea proceselor interne, detectarea fraudelor, analiza riscului de credit și optimizarea costurilor operaționale, inclusiv a celor cu personalul.

Această dinamică a alimentat interesul pentru acțiunile instituțiilor de credit, chiar dacă autoritățile financiare internaționale au atras atenția asupra riscurilor asociate entuziasmului excesiv legat de AI. Fondul Monetar Internațional și Banca Angliei au avertizat asupra posibilității formării unei bule speculative în jurul tehnologiilor emergente.

Riscuri sistemice și context de piață

Banca Centrală Europeană a subliniat recent că băncile din zona euro se confruntă cu riscuri „neobișnuit de ridicate”, generate de factori precum tensiunile geopolitice, modificările politicilor comerciale, riscurile climatice și potențiale dezechilibre pe piața dolarului, care pot afecta instituțiile expuse la moneda americană.

În pofida acestor avertismente, investitorii au continuat să cumpere acțiuni bancare. În acest an, titlurile Société Générale au crescut cu aproximativ 140%, cele ale Commerzbank cu circa 125%, iar acțiunile Barclays au avansat cu aproape 70%.

Evaluări încă sub nivelurile istorice

Datele LSEG arată că băncile europene sunt considerate în continuare relativ subevaluate. Acțiunile acestora se tranzacționează, în medie, la aproximativ 1,17 ori valoarea contabilă, cu circa 40% sub maximul atins în 2007 și semnificativ sub multiplii de aproximativ 1,7 ori ai băncilor din Statele Unite.

Această combinație între evaluări mai reduse și potențialul de eficientizare prin tehnologii bazate pe inteligență artificială contribuie la menținerea interesului investitorilor pentru sectorul bancar european.