Arthur Mensch, CEO-ul Mistral AI, propune o schimbare de paradigmă în modul în care Europa gestionează conflictul dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și creatorii de conținut.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un editorial publicat în Financial Times, acesta avansează ideea introducerii unei taxe aplicate veniturilor companiilor de AI, cu rol dublu: finanțarea culturii și clarificarea cadrului juridic pentru industrie.

Inițiativa vine pe fondul unor tensiuni în creștere privind utilizarea datelor online pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Potrivit lui Mensch, legislația europeană actuală în materie de drepturi de autor este „nepractică” și generează un dezavantaj structural pentru companiile din regiune. Spre deosebire de firmele din SUA sau China, care operează în medii mai permisive, dezvoltatorii europeni se confruntă cu reguli fragmentate și lipsă de predictibilitate.

Taxă aplicată veniturilor, cu impact asupra întregii piețe

Propunerea vizează introducerea unei taxe bazate pe veniturile generate de furnizorii comerciali de AI care activează pe piața europeană. Mecanismul ar urma să fie aplicat uniform, inclusiv companiilor internaționale precum OpenAI sau Google.

Un prim efect ar fi uniformizarea condițiilor de concurență, în condițiile în care toate entitățile care valorifică date disponibile online ar contribui financiar. În același timp, fondurile colectate ar alimenta un instrument european dedicat sprijinirii creației culturale și dezvoltării de conținut nou.

Certitudine juridică în schimbul contribuției financiare

Un element central al propunerii este acordarea de protecție juridică pentru companiile de AI care achită această taxă. Concret, mecanismul ar reduce riscul litigiilor legate de utilizarea datelor publice în procesul de antrenare a modelelor.

Mensch subliniază că această soluție nu exclude acordurile directe de licențiere. Relațiile contractuale dintre creatori și dezvoltatori ar rămâne în vigoare, taxa urmând să funcționeze ca un instrument complementar pentru utilizarea generalizată a conținutului online.

Presiune pe Europa în cursa globală pentru AI

Propunerea este însoțită de un avertisment privind poziția Europei în competiția globală. Mistral investește 4 miliarde de euro în infrastructură pe continent, însă, în lipsa unor reguli adaptate, avantajul competitiv riscă să se erodeze.

„Nu putem construi viitorul AI al Europei sub reguli care ne plasează într-un dezavantaj structural față de competitorii din SUA și China. Avem nevoie de un cadru care să permită atât protejarea creatorilor, cât și competiția în cursa tehnologică”, afirmă Arthur Mensch.

În acest context, CEO-ul Mistral consideră că actuala confruntare dintre industrie și sectorul creativ este „greșită”. În locul unei relații conflictuale, acesta susține un model de cooperare, în care cele două părți să contribuie la consolidarea ecosistemului european de inteligență artificială.