Gemini ocupă primul loc în App Store, pe fondul succesului înregistrat de noul model AI de editare a imaginilor Nano Banana

Adoptarea aplicației mobile Gemini a crescut vertiginos de la lansarea, în august, a modelului de editare a imaginilor Nano Banana, care a primit recenzii pozitive, în special din partea utilizatorilor care spun că acum pot efectua mai ușor editări complexe și pot crea imagini realiste, scrie TechCrunch.

Aplicația a urcat în fruntea clasamentelor magazinelor de aplicații globale și a înregistrat o creștere de 45% a descărcărilor în luna septembrie, potrivit noilor date furnizate de firma de analiză a aplicațiilor Appfigures.

Deși luna este abia la jumătate, aplicația Gemini a înregistrat deja 12,6 milioane de descărcări în septembrie, față de 8,7 milioane în august.

Înainte de această lună, Gemini ajunsese doar pe locul 3 în App Store din SUA pe 28 ianuarie 2025.

La scurt timp după lansarea Nano Banana, Gemini a ajuns pe locul 2 în App Store din SUA pe 8 septembrie. Apoi a devenit aplicația nr. 1 pe 12 septembrie, unde a rămas, după ce a detronat ChatGPT de la OpenAI de pe locul 2. Nicio altă aplicație dedicată AI nu se află în top 10 în App Store în acest moment.

Gemini a devenit, de asemenea, una dintre cele mai populare cinci aplicații pentru iPhone în 108 țări din întreaga lume, potrivit datelor Appfigures.

Pe Google Play, Gemini a sărit de pe locul 26 în topul general al aplicațiilor din SUA pe 8 septembrie, pentru a deveni aplicația numărul 2 începând de luni. Cu toate acestea, în ciuda faptului că Android este platforma proprie a Google, ChatGPT rămâne pe primul loc la momentul redactării acestui articol.

Google a promovat creșterea Gemini, pe măsură ce tot mai mulți utilizatori obișnuiți au încercat noile funcții de editare a imaginilor. De exemplu, Josh Woodward, vicepreședinte Google Gemini și Google Labs, a împărtășit pe X pe 8 septembrie că aplicația a câștigat 23 de milioane de utilizatori noi de la lansarea modelului Nano Banana, iar acești utilizatori au partajat peste 500 de milioane de imagini.

Creșterea rapidă a aplicației determină, de asemenea, o creștere a cheltuielilor consumatorilor.

Din cei 6,3 milioane de dolari generați de Gemini în acest an pe dispozitivele iOS, 1,6 milioane de dolari au provenit din luna august, o mare parte din această sumă fiind obținută după lansarea modelului Nano Banana. Aceasta reprezintă o creștere de 1.291% față de cifra din ianuarie, de 115.000 de dolari, estimează Appfigures.

Aplicația este, de asemenea, pe cale să egaleze cel puțin cifra din august, dacă nu chiar să o depășească în septembrie, deoarece Gemini a înregistrat până acum 792.000 de dolari în această lună — aproximativ jumătate din totalul din august.

Anul acesta, aplicația Gemini a fost descărcată de 103,7 milioane de ori și a înregistrat 185,4 milioane de descărcări până în prezent, de la lansarea sa pe Android în februarie 2024 și extinderea sa pe iOS mai târziu în acel an.