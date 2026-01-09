Germania planifică măsuri pentru combaterea manipulării dăunătoare a imaginilor prin AI

Ministerul Justiției din Germania intenționează să prezinte în viitorul apropiat măsuri care să permită autorităților să combată mai eficient utilizarea inteligenței artificiale pentru manipularea imaginilor în moduri care încalcă drepturile personale, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Reuters.

Grok, chatbotul AI încorporat pe rețeaua de socializare X al miliardarului Elon Musk, a fost supus unei anchete în Europa pentru așa-numitul „spicy mode”, care permite utilizatorilor să genereze imagini sexuale explicite.

O anchetă Reuters a descoperit că generarea de imagini a chatbotului era utilizată pentru a crea imagini cu femei și copii îmbrăcați sumar, adesea fără consimțământul persoanelor reprezentate.

Ministrul german al media a îndemnat Comisia Europeană la începutul acestei săptămâni să ia măsuri legale pentru a opri ceea ce el a numit „industrializarea hărțuirii sexuale” pe X.

Răspunzând la o întrebare despre controversă în cadrul unei conferințe de presă organizate periodic de guvern, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției, Anna-Lena Beckfeld, a indicat că Germania se pregătește să abordeze problema în instanțele sale naționale.

„Este inacceptabil ca manipularea la scară largă să fie utilizată pentru încălcări sistematice ale drepturilor personale”, a spus ea. „Prin urmare, vrem să ne asigurăm că dreptul penal poate fi utilizat mai eficient pentru a combate acest fenomen.”

Ministerul lucrează la o mai bună reglementare a deepfake-urilor și planifică o lege împotriva violenței digitale pentru a sprijini victimele acesteia, a afirmat ea jurnaliștilor.

„Vrem să le facilităm luarea de măsuri directe împotriva încălcării drepturilor lor pe internet”, a spus Beckfeld.

Ministerul intenționează să prezinte propuneri concrete în viitorul apropiat, a spus ea, adăugând că nu poate comenta în detaliu planurile în acest moment.

După ce inițial a respins îngrijorările legate de generarea de imagini de către Grok, xAI a restricționat funcția la abonații plătitori. Musk a declarat săptămâna trecută că oricine folosește chatbotul pentru a crea conținut ilegal va avea de suferit aceleași consecințe ca și în cazul încărcării directe a unui astfel de material.