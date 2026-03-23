ICDL România a anunțat lansarea unui ghid gratuit dedicat utilizării inteligenței artificiale în școli, destinat profesorilor și elevilor din România, potrivit Mediafax.

Platforma GhidAIEDU.ro este disponibilă fără costuri și își propune să sprijine integrarea tehnologiilor AI în educație, într-un context în care acestea sunt deja folosite pe scară largă, dar adesea fără repere clare, competențe validate sau standarde unitare.

Datele din raportul OECD TALIS 2024 arată că doar 3% dintre profesorii români utilizează metode de predare online sau hibrid, față de o medie de 16% la nivel internațional. În schimb, 46% dintre cadrele didactice declară că folosesc deja inteligența artificială în activitatea lor, peste media globală de 36%.

Acest contrast indică un potențial ridicat de adoptare a noilor tehnologii, dar și nevoia unui cadru clar, fundamentat pedagogic și susținut prin programe de formare.

Reprezentanții ICDL România subliniază că principala problemă nu este lipsa de interes, ci accesul limitat la resurse educaționale bine structurate și aliniate la standarde internaționale. „Profesorii nu resping schimbarea, ci au nevoie de ghidaj și instrumente adecvate. GhidAIEDU.ro reprezintă un pas concret pentru a transforma utilizarea intuitivă a AI într-o practică responsabilă și profesională”, au transmis aceștia.

Ghidul oferă un cadru practic pentru utilizarea AI în educație, abordând atât dimensiunea tehnică, cât și pe cea etică. Documentul include exemple de utilizare în predare, evaluare și feedback, scenarii didactice aplicabile, recomandări privind protecția datelor și integritatea academică, precum și modele de decizie pentru implementarea tehnologiei la nivel instituțional.

Resursa este deja disponibilă și poate fi utilizată imediat de toate unitățile de învățământ din România.