Google DeepMind își extinde prezența în Asia cu un nou laborator de cercetare în Singapore

Google DeepMind va deschide un nou laborator de cercetare în inteligență artificială în Singapore, parte a extinderii accelerate a companiei în Asia. Unitatea de AI a Alphabet a anunțat că și-a dublat echipa din regiune în ultimele 12 luni, iar procesul de recrutare pentru noul centru este deja în desfășurare, potrivit Reuters.

Potrivit declarațiilor COO-ului Google DeepMind, Lila Ibrahim, laboratorul își stabilește încă agenda de cercetare, însă direcțiile principale vor viza educația, sănătatea și știința. „Ne aflăm în etapa de definire a priorităților, iar colaborarea cu parteneri din sectorul public și privat va fi esențială”, a afirmat aceasta.

Reprezentanți ai companiei au subliniat că piețele din Asia de Sud-Est înregistrează unele dintre cele mai rapide ritmuri de adoptare a tehnologiilor de inteligență artificială la nivel mondial, motiv pentru care regiunea devine tot mai importantă în strategia globală a DeepMind.

Noul laborator va avea rolul de a facilita proiecte comune cu guverne, mediul de afaceri și universități, consolidând prezența companiei într-o zonă-cheie pentru dezvoltarea AI.