Șefa Băncii Centrale Europene: Inteligenţa artificială alimentează investiţiile în economie

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investiţiile în inteligenţa artificială (AI), şi a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcţie de datele disponibile, pe fondul persistenţei incertitudinilor ridicate, informează Euronews, citat de Agerpres.

În opinia analiştilor, unul dintre mesajele cele mai frapante ale şefului BCE la conferinţa de presă de joi a fost despre rolul central al AI, în condiţiile investiţiilor marilor companii şi ale IMM-urilor. Cheltuielile sunt axate pe calculatoare de înaltă performanţă, reţele de telecomunicaţii şi active necorporale, cum ar fi datele şi softul, în locul investiţiilor tradiţionale în capital fizic.

Deşi a admis că AI ar putea în timp spori productivitatea, Lagarde a avertizat împotriva concluziilor premature privind impactul ei asupra aşa-numitei „politici monetare neutre”.

Într-un mediu marcat de şocurile geopolitice, fragmentarea comerţului şi incertitudinile ridicate, şeful BCE a argumentat că astfel de parametri structurali rămân neobservabili şi nu au fost discutaţi de Consiliul guvernatorilor la reuniunea de joi.

În privinţa euro digital, Lagarde a anunţat că BCE a finalizat activitatea tehnică şi de pregătire, iar responsabilitatea revine acum instituţiilor politice.

Proiectul, menit să creeze un mijloc public digital de plată, este analizat în prezent de Consiliul European şi Parlamentul European.

„Ambiţia noastră este să ne asigurăm că în era digitală există o monedă care acţionează ca o ancoră de stabilitate pentru sistemul financiar. Euro digital este mai degrabă un instrument conceput pentru suveranitatea monetară decât de dragul inovaţiei”, a apreciat oficialul BCE.

Joi, Banca Centrală Europeană a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică şi nu mai are nevoie de măsuri de stimulare.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

După reuniunea BCE, Lagarde a declarat că politica monetară „este într-o situaţie bună”, dar această evaluare nu implică o traiectorie fixă sau predictibilă pentru dobânzi.

Lagarde a exclus furnizarea de orientări viitoare privind dobânzile, repetând că deciziile se iau înainte de fiecare reuniune BCE, în funcţie de datele existente.

Există un acord unanim în rândul oficialilor BCE că „toate opţiunile rămân în discuţie”, a precizat oficialul BCE.

Conform previziunilor anunţate joi, BCE se aşteaptă acum ca economia zonei euro să înregistreze o creştere de 1,4% în 2025, urmată de un avans de 1,2% în 2026 şi de 1,4% atât în 2027 cât şi în 2028, cererea internă urmând să aibă un impact mai ridicat decât s-a previzionat anterior.

Inflaţia ar urma să se situeze la 2,1% în 2025 şi sub ţinta BCE de 2% în 2026 şi 2027, înainte de a reveni la 2% în 2028.

Lagarde a subliniat că evoluţia salariilor şi preţurile în sectorul serviciilor vor fi atent analizate, ţinând cont de importanţa lor în persistenţa inflaţiei pe termen mediu.