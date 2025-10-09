Google extinde accesul la Opal, aplicația sa pentru codificare bazată pe AI, în încă 15 țări

Google extinde accesul la Opal, aplicația sa bazată pe inteligență artificială pentru codificare, în încă 15 țări. Aplicația, care vă permite să creați mini-aplicații web folosind comenzi text, este acum disponibilă în Canada, India, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Indonezia, Brazilia, Singapore, Columbia, El Salvador, Costa Rica, Panama, Honduras, Argentina și Pakistan, informează TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Când am lansat Opal pentru utilizatorii din SUA, ne-am așteptat ca aceștia să creeze instrumente simple și distractive”, a declarat Megan Li, manager de produs senior la Google Labs, într-o postare pe blog. „Nu ne-am așteptat la valul de aplicații Opal sofisticate, practice și extrem de creative pe care l-am primit în schimb. Ingeniozitatea acestor utilizatori timpurii a clarificat un lucru: trebuie să punem Opal la dispoziția unui număr mai mare de creatori la nivel global.”

Opal funcționează solicitând utilizatorilor să introducă o descriere a aplicației pe care doresc să o creeze, după care instrumentul utilizează diferite modele Google pentru a face acest lucru. Odată ce aplicația este gata, utilizatorii pot deschide panoul editorului pentru a vizualiza și personaliza fluxul de lucru vizual al intrărilor, ieșirilor și pașilor de generare. Ei pot face clic pe orice pas pentru a revizui sau edita promptul sau pentru a adăuga manual pași noi folosind bara de instrumente Opal. Utilizatorii pot, de asemenea, să-și publice aplicația pe web și să partajeze un link, astfel încât alții să o poată testa cu propriile conturi Google.

Pe lângă extindere, Google a anunțat și îmbunătățiri pentru Opal.

Gigantul tehnologic afirmă că a îmbunătățit programul de depanare, dar l-a păstrat intenționat fără cod. Utilizatorii pot acum să-și execute fluxul de lucru pas cu pas în editorul vizual sau să modifice pași specifici în consolă. Erorile apar exact acolo unde se produc, pentru a oferi un context imediat și a elimina speculațiile.

Google spune, de asemenea, că a adus îmbunătățiri semnificative performanței de bază a Opal. Compania menționează că, anterior, crearea unui nou Opal dura până la cinci secunde sau mai mult. Acum, s-a lucrat la accelerarea acestui proces pentru a facilita începerea utilizării. În plus, utilizatorii pot acum rula pași în paralel, permițând executarea simultană a fluxurilor de lucru complexe cu mai mulți pași.

Odată cu lansarea Opal în SUA în luna iulie, Google s-a alăturat unei liste tot mai lungi de concurenți, printre care Canva, Figma și Replit, care dezvoltă instrumente pentru a ajuta utilizatorii fără cunoștințe tehnice să proiecteze prototipuri de aplicații fără a scrie cod.