Google a introdus recent o modificare care îi permite să acceseze conținutul mesajelor și al atașamentelor din Gmail pentru a antrena modelele sale AI. Mai multe rapoarte susțin că aceste setări au fost activate automat, fără acordul explicit al utilizatorilor, fapt care a dus deja la intentarea unui proces pentru încălcarea confidențialității, afirmă zdnet.com, citată de Mediafax.

Compania de securitate Malwarebytes a explicat că noua configurație permite analizarea e-mailurilor pentru îmbunătățirea funcțiilor AI precum Smart Compose, Smart Reply și completarea predictivă din Gmail. În plus, Google ar putea accesa și date din Chat, Meet sau Drive. Problema majoră este că aceste opțiuni au fost activate automat, fără ca utilizatorii să fie informați sau să își dea consimțământul explicit.

Accesul AI-ului la datele personale

Setarea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” permite Google să utilizeze conținutul conversațiilor pentru a oferi funcții automatizate.

Prin opțiunea „Funcții inteligente în Google Workspace”, modelul Gemini primește acces la date pentru a rezuma conținutul, iar setarea „Funcții inteligente în alte produse Google” permite folosirea informațiilor din diverse aplicații pentru sugestii personalizate, de la recomandări de restaurante până la bilete la evenimente.

Procesul intentat împotriva Google

O acțiune colectivă depusă pe 11 noiembrie la tribunalul federal din San Jose acuză Google că ar fi oferit „pe ascuns” acces modelului Gemini la comunicările private ale utilizatorilor din Gmail, Chat și Meet. Reclamanții susțin că acest lucru, realizat fără consimțământ și cu un proces de renunțare dificil, ar încălca legislația californiană privind protecția vieții private.

Cum să dezactivați accesul Google la datele dumneavoastră

Pentru a împiedica Google să analizeze e-mailurile și fișierele pentru antrenarea AI, utilizatorii trebuie să dezactiveze funcțiile inteligente. Pe desktop, conectați-vă la Gmail, accesați pictograma roată din colțul din dreapta sus și selectați „Vezi toate setările”. În secțiunea „Funcții inteligente”, debifați opțiunea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet”.

În aceeași pagină, pentru setările Workspace, dezactivați „Funcții inteligente în Google Workspace” și „Funcții inteligente în alte produse Google”. Pe iOS, deschideți aplicația Gmail, accesați Setări, apoi Confidențialitatea datelor, și dezactivați funcțiile dorite. Pe Android, deschideți Gmail, accesați meniul cu trei linii, selectați contul Google și dezactivați „Funcții inteligente”, iar apoi opriți opțiunile corespunzătoare pentru Workspace.