1 minute de citit
Google vrea să conecteze India și SUA printr-o rețea de cabluri submarine, pentru a accelera dezvoltarea AI

Redacția TechRider
19 februarie 2026
Cablu submarin de telecomunicații
ID 314095587 | Ai © Rodica Vasiliev | Dreamstime.com
Google a anunțat lansarea „Inițiativei de Conectare India-America”, un proiect de infrastructură care va implementa cabluri submarine pentru a îmbunătăți conectivitatea și capacitatea de procesare a datelor în Inteligența Artificială (IA) între India, Statele Unite și regiuni strategice din emisfera sudică, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.

Directorul executiv al companiei, Sundar Pichai, a explicat, la Summitul „India – Impactul Inteligenței Artificiale” desfășurat la New Delhi, că noua infrastructură va reduce latența și va crește viteza de procesare a datelor în timp real, facilitând operațiunile digitale ale Google în India.

Proiectul include și programe de formare ambițioase, precum Certificatul Profesional Google în Inteligență Artificială, menit să ajute profesioniștii să dobândească competențe în domeniu.

Cablurile submarine vor conecta noul centru de Inteligență Artificială al Google din Visakhapatnam, oraș de coastă selectat ca punct de ancorare strategic pentru conexiunile internaționale prin fibră optică. Compania va investi 15 miliarde de dolari în operațiunile sale din India în următorii cinci ani, pentru a finaliza crearea centrului integral dedicat IA.

Această inițiativă face parte din strategia Google de a consolida infrastructura globală pentru Inteligența Artificială și de a extinde capacitatea de procesare a datelor între continente, sprijinind totodată dezvoltarea resursei umane locale în domeniul tehnologiilor avansate.

