Inteligența artificială „tip Spotify” descoperă o supernovă unică / O stea gigantică a explodat în timp ce încerca să devoreze o gaură neagră

O echipă internațională de astronomi a identificat, cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială inspirat de sistemul de recomandări Spotify, un fenomen cosmic nemaivăzut: o stea masivă care a explodat în timp ce încerca să înghită o gaură neagră aflată în apropiere, relatează LiveScience.

Evenimentul, denumit SN 2023zkd, a fost observat în iulie 2023 de instalația Zwicky Transient Facility de la Observatorul Palomar din California. Spre deosebire de descoperirile întâmplătoare, această detectare a fost direcționată de un algoritm AI capabil să „vâneze” anomalii în lumina stelelor și galaxiilor.

„Dacă am fi așteptat ca un astronom să semnaleze explozia, am fi ratat indiciile timpurii privind discul de material din jur și existența unei găuri negre”, spune Alex Gagliano, coautor al studiului publicat în The Astrophysical Journal.

Explozie pe fond de „luptă gravitațională”

Potrivit cercetătorilor, scenariul cel mai probabil este că SN 2023zkd a fost o stea uriașă aflată pe orbită în jurul unei găuri negre. Pe măsură ce interacțiunea gravitațională dintre cele două a devenit mai intensă, steaua a încercat să absoarbă gaura neagră, dar tensiunea gravitațională extremă a declanșat explozia.

O alternativă, mai puțin susținută de date, este că gaura neagră a distrus steaua printr-un proces numit „spaghetificare”.

Analiza chimică a arătat că steaua nu își pierduse complet stratul exterior înainte de explozie, un indiciu că interacțiunile din sistemele binare sunt mai complexe decât se credea.

Cum funcționează AI-ul astronomic

Algoritmul Lightcurve Anomaly Identification and Similarity Search (LAISS) funcționează la fel ca Spotify. Mai exact, compară datele despre luminozitatea corpurilor cerești cu o bază uriașă de referință și identifică anomalii statistice care ar putea semnala fenomene rare sau noi.

În cazul SN 2023zkd, AI-ul a detectat creșteri neobișnuite de luminozitate cu luni înainte de explozie. Aceste alerte au permis mobilizarea rapidă a telescoapelor mari, care au urmărit evenimentul în timp real și pe mai multe lungimi de undă.

După explozie, lumina emisă a avut un comportament atipic. Aceasta a crescut, apoi a scăzut, pentru ca ulterior să crească din nou, un semnal al interacțiunii undei de șoc cu gazul și praful din jur. Datele sugerează că, în ultimii patru ani înainte de explozie, steaua își mărea treptat luminozitatea, probabil din cauza pierderii de material în spațiu.

Descoperirea arată potențialul AI-ului de a identifica fenomene astronomice excepționale înainte ca ele să dispară. „Sisteme precum LAISS ne ajută să găsim regulat explozii rare, devreme și fără să depindem de noroc”, subliniază Gagliano.