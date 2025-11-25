Tot mai mult conținut de pe internet este generat de inteligențe artificiale, iar granița dintre autorul uman și cel artificial devine pe zi ce trece mai greu de distins. Un nou raport al companiei de marketing digital Graphite arată că peste 50% dintre articolele publicate pe web în prezent sunt create cu ajutorul modelelor de AI, informează The Conversation.

Concluzia a stârnit îngrijorări și dezbateri aprinse. Dacă deja este mai probabil să citești un text scris de o mașină decât de o persoană, încotro se îndreaptă scrisul uman?

Pentru cercetătorii care studiază modul în care funcționează inteligența artificială și felul în care aceasta influențează cultura, întrebarea este inevitabilă: ne apropiem de punctul în care munca creativă umană devine inutilă sau este doar o nouă revoluție tehnologică la care oamenii se vor adapta, așa cum au făcut-o mereu?

Apocaliptici și integrați, varianta AI

Disputa nu este cu totul nouă. În anii ’60, Umberto Eco vorbea despre „apocaliptici” și „integrați”. Mai exact, cei care se tem de noile produse media și cei care le celebrează ca pe o forță democratizatoare. Dacă Eco analiza atunci apariția televiziunii și a radioului, reacțiile de astăzi la adresa AI sunt uimitor de asemănătoare.

Eco avertiza însă că extremele nu ajută. Important este să observăm cum sunt folosite tehnologiile, ce riscuri creează și cum pot transforma structurile de putere. În 2024, în timpul alegerilor din România și nu numai, discuțiile despre deepfake-uri au reaprins exact această tensiune.

Unii experți avertizau că materiale video sau audio fabricate de AI, care imită lideri politici, ar putea deturna alegerile. Cercetările au arătat că oamenii nu sunt foarte pricepuți în a detecta falsurile digitale, dar își supraestimează în mod constant abilitatea de a o face.

Ce fel de texte produce AI-ul? Nu tocmai literatură

Studiul Graphite a analizat peste 65.000 de articole de minimum 100 de cuvinte. Deși cifra este impresionantă, conținutul vizat este unul particular. Este vorba despre știri rapide, ghiduri practice, articole de lifestyle, review-uri și texte de prezentare. Sunt materiale menite să informeze sau să convingă, nu să exprime creativitate. Tocmai acest tip de scris „de rutină” este cel mai ușor de automatizat.

O industrie întreagă depindea până recent de astfel de sarcini: freelanceri, copywriteri, traducători. Pentru mulți, valul de automatizare a însemnat pierderea abruptă a sursei de venit. De aici vine și o parte dintre temerile creatorilor… cum poate concura un om cu o mașină care scrie non-stop, fără pauze, la un cost infim?

Autenticitatea, o nouă monedă de schimb

O altă întrebare tulbură lumea culturală: dacă AI și omul pot lucra împreună la aceeași pagină, mai contează oare cine a scris fiecare propoziție?

Pentru mulți autori, distincția se estompează deja. Unii își notează ideile, lasă AI-ul să dezvolte pasajele plictisitoare și revizuiesc manual versiunea finală. Chiar și cercetătorii recunosc că folosesc sistemele pentru a rafina textele, în special când scriu într-o limbă străină.

Inteligența artificială nu este însă complet artificială. Ea este antrenată pe textele scrise de oameni, iar scrisul oamenilor nu a fost niciodată complet „pur”, deoarece orice tehnologie, de la pergament la mașina de scris, a modelat felul în care ne exprimăm.

Pe măsură ce modelele sunt antrenate tot mai mult pe texte generate chiar de AI, apar și îndoieli legate de capacitatea lor de a evolua. Unii experți vorbesc deja despre o încetinire a progresului și despre dificultățile companiilor de a livra inovații majore.

Paradoxul… tocmai scrisul autentic ar putea deveni mai valoros

Există însă și o concluzie optimistă. Pe măsură ce AI-ul uniformizează stilurile, vocea umană distinctă ar putea deveni un avantaj competitiv rar. Studiile arată că, deși AI poate stimula brainstormingul, diversitatea ideilor scade, iar stilurile tind să se alinieze unor norme previzibile, deseori influențate de cultura anglofonă.

Într-o lume invadată de texte eficiente, dar plate, originalitatea ar putea deveni mai căutată ca oricând. Iar textele autentice, cele scrise cu intenție, stil, vulnerabilitate, ar putea juca un rol esențial în antrenarea viitoarelor modele de inteligență artificială.

Scrisul uman nu pare condamnat la dispariție. Se transformă, se adaptează și probabil va continua să existe acolo unde mașinile nu pot ajunge… în emoție, în experiență și în nuanțe. Chiar dacă mare parte din internet nu mai este scris de oameni, valoarea unei voci umane autentice ar putea fi, în mod paradoxal, mai mare ca oricând.