Google introduce inteligența artificială în aplicațiile pentru prognozele meteo

Predicţiile meteo pe care utilizatorii le găsesc în produsele Google vor beneficia de aportul unui model lingvistic care ar trebui să ofere informaţii mai corecte şi mai rapid, transmite News.ro.

Gigantul american Google anunţă că va îmbunătăţi prognozele meteo cu ajutorul unui model de inteligenţă artificială pe care-l numeşte WeatherNext 2.

Acesta poate genera prognoze de opt ori mai rapid decât soluţia anterioară şi ar trebui să ofere predicţii mai corecte în 99,9% din variabile precum temperatura şi vântul.

Conform companiei, WeatherNext 2 poate evalua sute de situaţii potenţiale dintr-un singur punct de pornire.

AI are nevoie de mai puţin de un minut pentru a ajunge la o predicţie, în comparaţie cu modelele bazate pe fizică, care realizează aceeaşi sarcină în câteva ore.

WeatherNext 2, poate realiza predicţii cu 15 zile în avans şi poate detalia prognozele la nivel de oră.

Google implementează AI în serviciile meteo din produse precum Maps, Search, Gemini şi aplicaţia Weather a smartphone-urilor Pixel.