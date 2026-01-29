Asemenea unui procent de peste 99% din populația României, nu am terminat Finanțe/Bănci, nici măcar Contabilitate, așa că orice interacțiune cu ANAF-ul și cu limbajul de lemn de acolo mi se pare un fel de mecanică cuantică, explicată pe înțelesul unui candidat la premiul Nobel. Cât despre completarea documentelor, formularelor și a tuturor chichițelor birocratice, mai bine mă înscrii la Olimpiada Internațională de Fizică Avansată în limba chineză, căci clar am mai multe șanse. Așa că, atunci când am aflat că ANAF-ul lansează un asistent virtual, ANA, mi-am spus că, în sfârșit, România a făcut pasul cel mare spre normalitate.

ANA, un chatbot încă în faza de testare (o subliniază inclusiv ANAF-ul), promite să ne ghideze prin labirintul fiscal fără să mai fim nevoiți să tragem în piept praful din arhive, fără să mai fim plimbați prin toate birourile pentru o simplă hârtie (absolut toate, că sunt pățit), și să evităm Distonocalmul pe care îl luai în buzunar preventiv, la fiecare drum către un sediu ANAF.

Așa că am testat varianta mioritică a chatbot-ului, măcar cât să înțeleg de ce ar fi de preferat ANA și nu, Gemini, sau ChatGPT, unde am și avantajul că, pe lângă halucinațiile inerente, îi pot cere să îmi explice finanțele „asemenea unui copil care tocmai repetă anul în clasa a 4a”.

Prima impresie, clar nu e J.A.R.V.I.S.-ul lui Tony Stark

Dacă te așteptai să dai de vreun asistent demn de Iron Man, clar ai greșit locul. Dacă, în schimb, te așteptai la o funcționară care tocmai a fost mutată de la ghișeu în cloud, ei bine… Jackpot! Și asta pentru că ANA este minimalistă, un pic rigidă, și îți dă sentimentul că îi stă pe limbă (virtuală) să te cheme peste o săptămână, între orele 08:00 – 08:30.

Și, cert, ANA nu e ChatGPT sau Gemini. Indiferent câți bani ar încasa ANAF-ul, clar nu va ajunge niciodată la investițiile Open AI sau Google. În ecuația asta, ChatGPT sau Gemini sunt „specialiștii” care le știu pe toate. ANA e funcționara care te trimite la raftul din bibliotecă, unde să te descurci singur cu tomurile și dosarele de 500 de pagini.

Elementary, my dear Watson

Am întrebat, ca un exemplu, „Ce impozit trebuie plătit în anul fiscal 2026 pe venituri generate de un PFA?”. Elementary, my dear Watson. Răspunsul a fost unul stufos, ce pare generat din documentele pe care oricum le aveau încărcate pe site, și la care au fost adăugate niște cuvinte cheie.

Cităm: „Cota de impozit pe venit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din… bla bla…Începând cu veniturile obținute în anul 2026, se aplică cota de impozitare de 16% asupra venitului impozabil pentru veniturile din: bla bla”. Buuun.

Problema a intervenit atunci când fix aceeași întrebare a fost adresată de altcineva, iar ANA a generat un cu totul alt răspuns.

Cităm din nou: „Dacă începi să realizezi venituri dintr-o activitate independentă în cursul anului fiscal (ca PFA, ÎI, IF sau profesie liberală) atunci trebuie să:… bla bla…Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:.. bla bla….În cazul în care realizezi venituri din activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică constituită între persoane fizice (ex. IF, SCPA) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate atunci trebuie depusă și D204…”.

În concluzie, dacă v-ați dorit un chatbot care să repete exact textele pe care le găseați deja pe site-ul lor, fără să simplifice sau să explice pe înțelesul omului simplu, ați nimerit fix unde trebuie. Dacă nu, nu.

ANA n-are mere

O altă întrebare, de test, a fost legată de un termen descoperit în documentele de pe site-ul ANAF. Spre exemplu, ce înseamnă „sumă neutilizată prin stingere”? Aici, ANA a fost la fel de nedumerită ca și mine. Răspunsul ei? „Momentan nu îți pot oferi răspuns la întrebarea: ce înseamnă suma neutilizată prin stingere. Vă rog reformulați”. Să reformulez ce, dacă nici măcar nu știu la ce se referă expresia pe care chiar ANAF-ul o folosește?

Ah, răspunsul ChatGPT la aceeași întrebare a fost următorul: „Expresia «sumă neutilizată prin stingere» apare de obicei în contexte contabile, bancare sau financiare și se referă la banii care au rămas necheltuiți sau nefolosiți după ce o datorie, un credit sau un contract a fost încheiat sau stins”.

Evident, ANA nu poate oferi (încă?) informații strict personale, adică fix ce mă interesa pe mine și ce nu poate face niciun alt chatbot. Am încercat să aflu ce sumă datorez, dacă datorez, la ANAF, pe anul în curs. Doar eram logat cu datele personale, nu?

Răspunsul primit de la ANA a fost sec: „Persoanele fizice pot solicita informații cu privire la obligațiile de plată online, accesând serviciul Spațiul Privat Virtual. După autentificare, accesați secțiunea «Solicitări», apoi selectați «Informații». În câmpul «Tip document», alegeți tipul de informație dorită, cum ar fi, în cazul dumneavoastră, «Obligații de plată» sau «Nota obligațiilor de plată». Astfel, veți primi date actualizate privind situația fiscală. Dacă sunteți persoană juridică, în contul dvs. deschis în SPV puteți accesa fișa obligațiilor de plată. Dacă nu ești utilizator al SPV, informații cu privire la obligațiile de plată poți solicita și de la sediul organului fiscal”.

Pe scurt, m-a trimis să mă descurc singur cu hârțogăraia online, sau la sediul fizic, ceea ce oricum știam și eu că pot să fac. Nu era nevoie de un chatbot plătit prin PNRR ca să mă anunțe revelația asta.

Chatbot-ul Ana

Concluzii? Ana mi-a spus să aștept. De acum două ore

Fără a fi cârcotaș, subliniez ceea ce spuneam încă de la început. ANA este încă în faza de testare și învățare. Cum zice chiar în comunicatul ANAF: „chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceștia”.

Cum va arăta ANA după ce va fi fost „școlită”? Habar nu am, dar tare îmi e că dacă nu mă ajută cert, clar, cu calculele impozitelor și ce spanac mai vrea ANAF-ul, fără să mă trimită pe coclauri virtuali sau fizici, o să fiu nevoit să apelez tot la chatboții consacrați. Sau la soție, că ea ține contabilitatea în casă.

Până atunci însă, ANA, sătulă probabil de întrebările mele, mi-a spus să aștept că revine cu răspunsul la o ultimă chestiune. Asta era acum vreo două ore. La fel a făcut și ANAF-ul, atunci când am solicitat câteva lămuriri. Nimic complicat, lucruri elementare. Mi-a spus onor` ANAF-ul că îmi va putea răspunde la întrebări peste vreo două săptămâni. Minim. Exactly, din nou, my dear Watson!