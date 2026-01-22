Pe măsură ce companiile tehnologice cheltuiesc miliarde de dolari pe centre de date pentru inteligență artificială și cipuri performante, temerile privind o posibilă bulă AI—păstrate până acum în cercuri private ale traderilor de pe Wall Street și ale unor lideri din Big Tech—încep să devină vizibile publicului, informează TechXplore.

Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a abordat subiectul în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, acolo unde a subliniat că tehnologia AI nu trebuie să rămână limitată la marile companii de tehnologie. „Dacă tot ce discutăm este doar despre companiile de tech, atunci da, acesta este un semn că ne aflăm într-o bulă”, a declarat Nadella.

Nadella a explicat că, pentru ca AI să aducă beneficii reale, tehnologia trebuie să fie adoptată pe scară largă și de alte industrii, nu doar de Big Tech. În acest fel, impactul său economic și social va fi mai echilibrat, iar valoarea creată va fi reală și sustenabilă.

AI ca instrument, nu ca substitut

Microsoft promovează AI ca pe un instrument care să crească productivitatea angajaților, nu ca pe un înlocuitor al oamenilor. Într-o postare de blog de la sfârșitul lui 2025, Nadella a subliniat de asemenea că AI trebuie privită ca „un schelet pentru potențialul uman”, care sprijină, nu înlocuiește, munca oamenilor. De asemenea, el a criticat dezbaterile despre „slop-ul AI” prezent pe internet, și a subliniat riscurile folosirii neinformate ale tehnologiei.

Strategia Microsoft, în viziunea acestuia, prevede ca angajații să utilizeze agenți AI care finalizează automat sarcini, și care permit oamenilor să se concentreze pe activități mai creative și complexe.

Adopția pe scară largă va stimula creșterea economică

Nadella este convins că răspândirea rapidă a AI va fi facilitată de adopția pe scară largă a cloud computing-ului și a dispozitivelor mobile din ultimele două decenii. Creșterea economică trebuie însă să fie generată de firme care folosesc AI pentru a-și crește veniturile, nu doar prin cheltuieli de capital în infrastructură AI.

Un raport J.P. Morgan arăta că în prima jumătate a lui 2025, investițiile în AI au contribuit cu 1,1% la creșterea PIB-ului american. În același an, companiile Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon și Oracle au alocat aproximativ 342 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital legate de AI. Microsoft a investit singură 88 de miliarde de dolari, cu planuri de creștere a acestei sume în 2026.