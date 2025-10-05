Nvidia și Fujitsu fac front comun pentru dezvoltarea roboților AI și a infrastructurii tehnologice a viitorului

Compania americană Nvidia și Fujitsu, gigantul japonez din telecomunicații și calculatoare, au anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unei infrastructuri de inteligență artificială, menită să susțină roboți inteligenți și aplicații avansate în sănătate, industrie și servicii. Proiectul are ca obiectiv implementarea în Japonia până în 2030, informează TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat la Tokyo că „revoluția industrială AI a început deja” și că infrastructura necesară trebuie construită urgent. Pe scenă, Huang și Takahito Tokita, CEO-ul Fujitsu, și-au marcat parteneriatul printr-o îmbrățișare simbolică. „Japonia poate conduce lumea în AI și robotică”, a adăugat Huang.

Infrastructura AI pentru 2030

Cele două companii vor colabora la realizarea unei platforme de bază pentru aplicații de inteligență artificială în domenii variate: de la medicină și mediu, până la producție avansată, servicii pentru clienți și computație de nouă generație. Inițial destinată pieței japoneze, infrastructura ar putea fi extinsă ulterior la nivel global, folosind procesoarele grafice Nvidia (GPU), esențiale pentru AI.

Deși nu au fost anunțate încă investiții sau proiecte concrete, printre exemplele de colaborare viitoare se numără un posibil parteneriat cu Yaskawa Electric Corp., lider japonez în robotică industrială.

Omul în centrul inovației

Fujitsu și Nvidia colaborau deja pe soluții AI pentru digitalizarea producției și utilizarea roboților în contextul deficitului de forță de muncă din Japonia. Tokita a subliniat că noul parteneriat va pune omul în centrul inovației: „Prin colaborarea cu Nvidia ne propunem să creăm tehnologii complet noi și să contribuim la soluționarea unor probleme sociale majore”.