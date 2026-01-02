Lista companiilor care investesc miliarde în infrastructura AI, pe fondul creșterii cererii pentru inteligența artificială

Meta achiziționează startup-ul AI Manus pentru a își identifica eforturile în domeniul agentic AI, cu scopul de a integra tehnologia în toate platformele sale. Tranzacția ar fi evaluată la 2-3 miliarde de dolari. Dar aceasta nu este singura tranzacție de multiple de miliarde de dolari în companii de AI. Reuters a realizat o listă cu cele mai mari tranzacții din domeniul AI, cloud și cipuri semnate recent.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tranzacțiile în care OpenAI este implicată

Gigantul tech Amazon ia în considerare o investiție de aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, deși Reuters titrează că discuțiile rămân „foarte fluide”. Și Walt Disney va investi un miliard de dolari în producătorul ChatGPT, și va permite OpenAI să utilizeze personaje din francizele Star Wars, Pixar și Marvel în generatorul său de videoclipuri Sora AI.

OpenAI a mai încheiat și parteneriate cu Broadcom, AMD, Nvidia și Oracle, cu o valoare totală de peste 400 de miliarde de dolari. De la Oracle, OpenAI cumpără putere de calcul în valoare de 300 de miliarde de dolari, iar Nvidia investește 100 de miliarde de dolari în cipuri pentru centrele de date ale OpenAI.

Tranzacții în care Meta este implicată

După cum am menționat anterior, Meta va achiziționa startup-ul chinez Manus, deoarece CEO-ul Mark Zuckerberg intenționează să intensifice eforturile de integrare a agentic AI în platforme precum Instagram, WhatsApp și Facebook.

Oracle poartă discuții și cu Meta, pentru a încheia un acord multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Proiectul, cunoscut intern sub numele de TorchTPU, are ca obiectiv reducerea dependenței dezvoltatorilor de ecosistemul software al Nvidia și facilitarea adoptării cipurilor Tensor Processing Units (TPU) produse de Google.

Meta a achiziționat și o participație de 49% în Scale AI pentru aproximativ 14,3 miliarde de dolari și l-a adus pe CEO-ul său în vârstă de 28 de ani, Alexandr Wang, pentru a juca un rol important în strategia de inteligență artificială a gigantului tehnologic.

Tranzacții în care Nvidia este implicată

Nvidia a acceptat să licențieze tehnologia cipurilor de la startup-ul Groq și să-l angajeze pe CEO-ul său, Jonathan Ross, care a ajutat Google să înceapă programul său de cipuri AI, printre alți ingineri ai companiei.

Microsoft va investi până la 5 miliarde de dolari, iar Nvidia până la 10 miliarde de dolari în Anthropic, în timp ce producătorul Claude va promite 30 de miliarde de dolari pentru a-și derula activitatea pe cloud-ul Microsoft. Acest anunț a adus Anthropic o evaluare de 350 de miliarde de dolari.

Ce alte companii mai sunt implicate în tranzacții AI

Google va investi 40 de miliarde de dolari în trei noi centre de date în Texas până în 2027. Unul dintre centrele de date va fi în județul Armstrong, în Texas Panhandle, iar celelalte două în județul Haskell, o zonă din vestul Texasului, lângă Abilene.

Intel primește o injecție de capital de 2 miliarde de dolari de la SoftBank Group, ceea ce face ca investitorul japonez în tehnologie să devină unul dintre cei mai mari 10 acționari ai producătorului american de cipuri aflat în dificultate.

Intrând și în zona auto, Tesla a semnat un acord în valoare de 16,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea de cipuri de la Samsung Electronics, CEO-ul producătorului de vehicule electrice, Elon Musk, afirmând că noua fabrică de cipuri a gigantului tehnologic sud-coreean din Texas va produce cipul AI6 de nouă generație al Tesla.