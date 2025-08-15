Scăderi pe bursele europene pentru companiile implicate în integrarea AI, după lansarea unor modele avansate

Acțiunile unor companii europene din domeniul software și al serviciilor IT au înregistrat scăderi accentuate în ultima lună, pe fondul lansării unor modele de inteligență artificială mai performante, care alimentează temeri privind impactul asupra modelului lor de afaceri, conform Reuters.

SAP (Germania) și Dassault Systèmes (Franța) au pierdut teren marți, la scurt timp după ce brokerul Melius Research a retrogradat compania americană Adobe. De la mijlocul lunii iulie, titlurile London Stock Exchange Group (LSEG) au scăzut cu 14,4%, Sage (Marea Britanie) cu 10,8%, iar Capgemini (Franța) cu 12,3%.

Aceste firme au atras anterior investitori care doreau expunere pe piața AI, în lipsa unor producători europeni de tehnologie comparabili cu cei americani. Însă apariția unor instrumente tot mai puternice a schimbat așteptările pieței.

Săptămâna trecută, OpenAI a lansat GPT-5, cea mai recentă versiune a tehnologiei care a transformat mediul de afaceri și cultura globală de la debutul ChatGPT, la sfârșitul lui 2022. În iulie, Anthropic a introdus aplicația Claude for Financial Services, dedicată sectorului financiar.

„Aplicația care a apărut acum a pus sub semnul întrebării teza de investiții din jurul London Stock Exchange, în ceea ce privește furnizarea de date financiare”, a declarat Kunal Kothari, manager de fond la Aviva Investors. „Suntem în punctul în care fiecare iterație de GPT sau Claude este de mai multe ori mai capabilă decât precedenta. Piața gândește: ‘asta pune la încercare modelul de afaceri’.”

Evoluția negativă a acestor acțiuni contrastează cu trendul general al burselor. Din mijlocul lunii iulie, indicele FTSE 100 de la Londra a crescut cu 2,5%, iar STOXX 600 al Europei cu 0,6%. În SUA, indicii majori au atins noi maxime, susținuți în special de acțiunile din sectorul tehnologic.

Un factor suplimentar de presiune îl reprezintă evaluările ridicate. STOXX 600 se tranzacționează la un raport preț/câștig mediu de 17, în timp ce SAP se află la circa 45, potrivit lui Bernie Ahkong, director de investiții la UBS O’Connor.

Afirmația din 2017 a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, că „AI va mânca software-ul” a revenit în atenție. „Nu dezaprobăm, dar credem că e nevoie de nuanțe aici, pentru că nu toate companiile de software sunt expuse în aceeași măsură”, a spus Steve Wreford, manager de portofoliu la Lazard Asset Management. El a explicat că firmele cu software profund integrat în procesele clienților sau cu date proprietare greu de reprodus păstrează avantaje competitive importante.

Paddy Flood, manager la Schroders, consideră că aplicațiile critice pentru companii sunt mai puțin vulnerabile, datorită complexității înlocuirii și valorii furnizorilor de încredere.

Kunal Kothari a dat ca exemple de reziliență companiile Experian și Sage, datorită datelor unice și integrării profunde în procesele clienților. Totuși, a avertizat: „Nu cred că datele mai sunt un șanț suficient”.

În opinia lui Bernie Ahkong, scăderile actuale ar putea reprezenta oportunități: „Unele dintre companiile afectate vor putea folosi AI ca avantaj și sursă de creștere a profitului, dar trebuie să demonstreze acest lucru, iar asta va dura.”

Unii investitori avertizau încă de la începutul anului că firmele care investesc masiv în AI trebuie să livreze rezultate într-un termen limitat, pentru a justifica nivelul ridicat al investițiilor.