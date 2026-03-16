Google a anunțat lansarea inițiativei „AI Works for Europe”, un program educațional de 30 de milioane de dolari destinat angajaților, studenților și companiilor din Europa, menit să sprijine dezvoltarea competențelor în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și să faciliteze integrarea acestei tehnologii în cariere și afaceri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Programul, prezentat la Forumul „Future of Work” de la Riga (Letonia), se derulează în parteneriat cu sectorul public, universități și angajatori europeni, potrivit Agerpres.

Prima etapă include finanțarea Fondului de Oportunități AI European prin Google.org și oferirea de resurse pentru instruirea în utilizarea AI.

Grupurile vizate sunt studenții care se apropie de absolvire și angajații care doresc să integreze AI în activitatea lor profesională.

De la lansarea inițiativelor digitale în 2015, Google a instruit peste 21 de milioane de europeni în abilități digitale sau AI.

În România și Republica Moldova, mai mult de 8.500 de persoane au acumulat deja competențe AI prin parteneriate cu Institutul Național de Administrație.

Programul include și NewFutures:AI, dezvoltat în colaborare cu organizațiile non-profit INCO și Chance, care oferă studenților din ultimul an abilități practice în AI și consiliere în carieră.

Se estimează încheierea a cel puțin 50 de parteneriate cu universități europene, iar accesul la resurse este gratuit.

Conform unui studiu realizat de INCO și sprijinit de Google, aproape 25% dintre rolurile de nivel începător necesită competențe AI, iar 74% dintre IMM-uri caută candidați calificați în acest domeniu.

Cererea este mai mare în domeniile Contabilitate și Finanțe, unde competențele AI s-au triplat față de 2023, și Marketing digital, unde 41% dintre posturile pentru începători necesită cunoștințe AI.

În cadrul inițiativei, Google va lansa în România noul Certificat Profesional Google AI, disponibil gratuit inițial în limba engleză, cu instruire hibridă oferită local prin organizația non-guvernamentală Talents for Tech.

La nivel european, programul vizează instruirea a peste 50.000 de angajați pentru obținerea certificatului.

Inițiativa Google subliniază creșterea importanței competențelor AI în piața muncii și sprijinirea accesului la formare profesională în domeniu, pregătind studenți și angajați pentru provocările tehnologice viitoare.