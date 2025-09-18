Cele mai importante anunțuri de la Meta Connect 2025: De la ochelarii cu ecran pe lentilă, la introducerea spațiilor reale în VR și actualizări la motorul care alimentează metaversul

Meta tocmai a prezentat toate noutățile în materie de tehnologie purtabilă, realitate virtuală, realitate augmentată și multe altele în cadrul conferinței sale anuale Connect. Pe lângă mult așteptata prezentare a noilor ochelari inteligenți Ray-Ban actualizați de Meta, compania a avut și alte surprize interesante de împărtășit, relatează The Verge.

Iată un rezumat al tuturor noutăților tehnologice și actualizărilor software anunțate de Meta.

Ochelarii inteligenți Meta cu ecran pe lentilă

Zvonurile circulau de luni de zile despre lansarea unei perechi de ochelari inteligenți cu ecran, iar acum aceștia sunt în sfârșit aici. Ochelarii, denumiți Meta Ray-Ban Display, au un ecran color de înaltă rezoluție în lentila dreaptă, pe care îl puteți utiliza pentru a vizualiza mesaje, a primi apeluri video, a citi subtitrări live, a vedea indicații de mers pe jos și a previzualiza fotografiile pe care urmează să le faceți cu camera încorporată de 12 megapixeli.

Controlezi ecranul cu o brățară, care îți permite să derulezi, să dai clic și, eventual, să scrii mesaje, folosind diferite gesturi. Ochelarii oferă până la șase ore de autonomie a bateriei în „utilizare mixtă” sau până la 30 de ore cu carcasa de încărcare pliabilă.

Ochelarii Meta Ray-Ban Display au un preț de pornire de 800 de dolari, atât brățara, cât și ochelarii fiind disponibili în culorile negru sau maro.

Ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta de nouă generație au o autonomie mai mare a bateriei

Meta lansează o nouă versiune a popularilor ochelari inteligenți Ray-Ban, cu o autonomie a bateriei îmbunătățită de opt ore, care aproape o dublează cea a modelului original. Ochelarii inteligenți de a doua generație sunt în continuare echipați cu o cameră ultra-wide de 12 megapixeli, dar acum suportă captarea video 3K și permit utilizatorilor să înregistreze videoclipuri cu până la 60 de cadre pe secundă.

Meta a îmbunătățit și carcasa de încărcare inclusă cu ochelarii, oferind acum 48 de ore suplimentare de încărcare, față de 36 de ore. Există, de asemenea, o nouă funcție de „concentrare pe conversație” care va fi disponibilă pentru ochelarii Ray-Ban Meta și Oakley Meta HSTN, care amplifică sunetul persoanei care vă vorbește în zone zgomotoase.

Ochelarii Ray-Ban Meta (Gen 2) vor avea un preț de pornire de 380 de dolari.

Noii ochelari AI destinați sportivilor se integrează cu Garmin și Strava

Meta colaborează cu Oakley pentru a lansa o nouă pereche de ochelari inteligenți concepuți pentru „sporturi de intensitate ridicată”. Oakley Meta Vanguard au un design circular, o clasificare IP67 pentru rezistență la apă și praf, împreună cu integrări cu aplicații de fitness precum Garmin și Strava, permițându-vă să întrebați Meta AI despre datele și statisticile dvs. de fitness.

În plus, ochelarii Vanguard au o cameră de 12 MP, cu unghi de 122 de grade, pe puntea nasului, cu capacitatea de a înregistra videoclipuri la o rezoluție de până la 3K, și suportă noi moduri de captare, precum slow-motion, time-lapse și hyperlapse, care vor fi disponibile și pentru alte ochelari AI de la Meta. Alte caracteristici remarcabile includ difuzoare îmbunătățite și o autonomie a bateriei de până la nouă ore.

Ochelarii Oakley Meta Vanguard costă 500 de dolari și vor fi disponibili în patru combinații de culori pentru ramă și lentile la lansarea lor pe 21 octombrie. Precomenzile sunt disponibile acum.

Căștile Quest pot acum introduce spații reale în VR

Noua funcție Hyperscape de la Meta permite utilizatorilor care poartă căști Quest 3 sau Quest 3S să scaneze împrejurimile și să le transforme într-un spațiu digital. Compania a prezentat pentru prima dată o demonstrație a funcției la Meta Connect anul trecut, dar acum utilizatorii pot încerca o versiune beta folosind aplicația Hyperscape Capture.

Un nou centru de divertisment pentru căștile Quest

Meta introduce un nou centru de divertisment Horizon TV în căștile Quest. Acolo veți găsi toate aplicațiile de streaming disponibile pe căștile Quest, inclusiv Prime Video, Peacock, Twitch și YouTube. Meta a anunțat astăzi că Disney Plus, ESPN și Hulu lansează, de asemenea, aplicații pe platformă.

Centrul Horizon TV acceptă sunetul surround Dolby Atmos, iar Meta intenționează să adauge Dolby Vision mai târziu în acest an. Unele filme pe care le vizionați prin Horizon TV, precum M3GAN și The Black Phone, vor veni, de asemenea, cu „efecte speciale imersive” pe care le puteți vedea doar în căștile Quest.

Motorul care alimentează metaversul primește un impuls

Meta a dezvăluit că motorul său Horizon „oferă grafică mai bună, performanță mai rapidă și lumi mai avansate”. Motorul este capabil să alimenteze noua funcție Hyperscape a Meta, precum și să permită capacități mai mari în lumile virtuale. Meta intenționează, de asemenea, să își actualizeze Horizon Studio cu un asistent AI agentic care ajută la „asamblarea” instrumentelor AI existente care ajută oamenii să creeze lumi virtuale.