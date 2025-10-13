Google oferă acces gratuit timp de un an la instrumente de inteligență artificială pentru studenții din România

Google a anunțat că oferă studenților din România acces gratuit, timp de un an, la planul Google AI Pro. Acest program vizează studenții cu vârste de peste 18 ani și are ca scop sprijinirea formării competențelor digitale și utilizarea responsabilă a tehnologiilor AI în mediul academic, potrivit unui comunicat al copaniei trimis redacției TechRider.

Planul Google AI Pro este un pachet complex de instrumente avansate. Printre ele se numără Gemini 2.5 Pro pentru asistență în redactare și analiză, Deep Research pentru rapoarte bazate pe surse multiple și seturi complexe de date, și NotebookLM pentru organizarea materialelor de studiu și generarea de rezumate sau podcasturi.

De asemenea, studenții primesc acces la Veo 3 (pentru a transforma text/imagini în clipuri video de 8 secunde), Nano Banana (pentru generarea și editarea imaginilor) și 2 TB de spațiu de stocare în cloud pentru Google Photos, Drive și Gmail.

Înscrierile în programul „Gemini pentru studenți” se pot face până la 9 decembrie pe gemini.google/students, condițiile fiind simplificate: vârsta de peste 18 ani și calitatea de student la o instituție eligibilă, ambele confirmate prin SheerID.