Google lansează trei actualizări majore pentru produsele sale bazate pe Gemini: Chatbotul AI acceptă acum fișiere audio, iar NotebookLM primește funcții avansate

Google a lansat trei actualizări majore ale produselor sale bazate pe Gemini: aplicația Gemini acceptă acum fișiere audio; funcția de căutare poate gestiona cinci limbi noi; iar NotebookLM creează rapoarte sub formă de postări pe blog, ghiduri de studiu, chestionare și multe altele, relatează The Verge.

Potrivit unei postări pe X a lui Josh Woodward, vicepreședinte al Google Labs și Gemini, compatibilitatea fișierelor audio a fost „cererea nr. 1” pentru aplicația Gemini.

Utilizatorii Gemini gratuit au la dispoziție maximum 10 minute de audio și cinci solicitări gratuite pe zi. Utilizatorii AI Pro sau AI Ultra, în schimb, pot încărca fișiere audio cu o durată de până la trei ore. Toate solicitările Gemini acceptă până la 10 fișiere în diverse formate, inclusiv fișiere ZIP.

În plus, modul AI al Google Search a lansat cinci noi opțiuni lingvistice: hindi, indoneziană, japoneză, coreeană și portugheză braziliană, datorită integrării Gemini 2.5 cu Search, potrivit unui blog al companiei: „Cu această extindere, mai multe persoane pot folosi acum modul AI pentru a pune întrebări complexe în limba preferată, explorând în același timp web-ul mai în profunzime.”

Software-ul NotebookLM bazat pe Gemini primește, de asemenea, o actualizare sub forma unor noi stiluri de raportare în peste 80 de limbi, pe baza documentelor, fișierelor și altor tipuri de media încărcate de utilizator.

(În timp ce aplicația Gemini abia acum primește funcția audio, NotebookLM avea deja această capacitate, poziționându-se ca un instrument de cercetare care ajută la găsirea de modele în fișiere de diferite formate.)

Formatele standard de raport includ ghiduri de studiu, documente informative și postări pe blog. Flashcardurile și chestionarele sunt, de asemenea, incluse în cea mai recentă actualizare NotebookLM. Utilizatorii pot alege formatul creat de ei înșiși și pot ajusta structura, tonul și stilul raportului. Funcția „ar trebui să fie 100%” disponibilă până la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit unui comentariu al companiei la o postare pe X.

Google a lansat o serie amețitoare de funcții legate de IA în ultima lună. Gemini a început să reamintească automat detaliile și preferințele utilizatorilor din conversațiile anterioare în august, aceeași lună în care utilizatorii gratuiți au obținut acces la software-ul de generare video Vids al Workspace. În septembrie, Photos a fost actualizat la cea mai recentă versiune a software-ului de generare video Veo 3 și le-a oferit utilizatorilor gratuiți posibilitatea de a crea videoclipuri silențioase de 4 secunde din propriile fotografii personale.