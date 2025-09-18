Google pregătește viitorul cumpărăturilor / Agenții AI vor putea achiziționa și negocia pentru tine

Google a anunțat lansarea unui nou protocol deschis dedicat achizițiilor realizate de agenți AI – programe software capabile să caute, să compare și să finalizeze cumpărături în numele utilizatorilor. Noul sistem, denumit Agent Payments Protocol (AP2), este susținut deja de peste 60 de comercianți și instituții financiare și are ca obiectiv crearea unei infrastructuri comune și transparente pentru acest tip de tranzacții.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform TechCrunch, AP2 este conceput pentru a funcționa interoperabil între platformele de inteligență artificială, sistemele de plată și comercianți, punând accent pe trasabilitatea fiecărei operațiuni. „Suntem dedicați să dezvoltăm acest protocol într-un proces deschis și colaborativ, inclusiv prin organisme de standardizare, și invităm întreaga comunitate de plăți și tehnologie să construiască acest viitor împreună cu noi”, au declarat Stavan Parikh și Rao Surapaneni, vicepreședinți la Google și Google Cloud.

Specificația completă a protocolului a fost publicată pe GitHub, odată cu anunțul oficial.

Protocolul are în vedere scenarii în care agenții AI devin intermediari uzuali între utilizatori și comercianți.

Google oferă două exemple în acest sens: într-un caz, un utilizator solicită recomandări pentru o excursie cu bicicleta, iar agentul său AI interacționează cu agenții AI ai comercianților, obținând oferte personalizate; în altul, un utilizator transmite doar datele, locația și bugetul pentru o vacanță de weekend, iar agentul se ocupă de negocierea simultană cu companii aeriene, hoteluri și platforme de rezervări, pentru a construi un pachet complet, semnat criptografic.

Pentru a asigura controlul utilizatorului și prevenirea fraudelor, AP2 introduce două etape obligatorii de aprobare: „intent mandate”, prin care utilizatorul transmite intenția de cumpărare (de exemplu, „caut o cravată cu buline”), iar agentul AI este autorizat să caute și să negocieze cu vânzătorii; și „cart mandate”, care reprezintă aprobarea finală a achiziției, după ce produsul este identificat.

Există și scenarii pentru cumpărături complet automatizate, în care agentul poate genera singur cart mandate-ul odată găsit produsul. În aceste situații, utilizatorul trebuie să definească din start condiții detaliate – precum buget, interval de timp și alte reguli clare de interacțiune. Toate tranzacțiile sunt înregistrate într-o formă auditată, pentru a putea fi reexaminate ulterior, inclusiv în caz de suspiciuni de fraudă.

În paralel, Google a anunțat o colaborare cu companii din zona cripto, precum Coinbase, MetaMask și Fundația Ethereum, prin care AP2 va fi compatibil și cu protocolul x402. Această extensie permite efectuarea de achiziții direct din portofele cripto gestionate de agenți AI, deschizând astfel calea către integrarea plăților descentralizate.

Adoptarea pe scară largă a AP2 depinde de sprijinul pe care îl va primi din partea dezvoltatorilor și a altor companii din ecosistem. Totuși, noul protocol beneficiază deja de suportul unor mari furnizori de servicii financiare, precum Mastercard, American Express și PayPal, ceea ce îi conferă o bază solidă de implementare încă din faza inițială.

Google subliniază că viziunea din spatele AP2 este una colaborativă și deschisă. „Invităm comunitatea să ni se alăture în construirea acestui viitor, în care agenții inteligenți pot efectua achiziții sigure și transparente pentru utilizatori”, au transmis reprezentanții companiei.

Astfel, AP2 reprezintă un pas important către standardizarea plăților realizate de agenți AI și ar putea deveni infrastructura de bază pentru o nouă eră a comerțului digital, în care deciziile și tranzacțiile sunt gestionate automatizat, dar rămân sub controlul utilizatorului.