Google renunță la funcția AI care oferea sfaturi medicale de la alți utilizatori

Google a eliminat funcția „What People Suggest”, o opțiune bazată pe inteligență artificială care oferea utilizatorilor sfaturi medicale colectate de la persoane necunoscute, fără un anunț oficial prealabil, relatează The Guardian.

Funcția fusese inițial prezentată ca un mod de a organiza perspective diferite din discuțiile online pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă mai ușor experiențele altor persoane cu afecțiuni medicale.

Un purtător de cuvânt al Google a precizat că eliminarea face parte dintr-o „simplificare mai amplă” a paginii de căutare și nu a fost motivată de probleme de calitate sau siguranță.

Totuși, decizia survine într-un context de atenție sporită asupra utilizării inteligenței artificiale pentru furnizarea de informații medicale, după ce o anchetă a The Guardian din ianuarie a arătat că rezumatele medicale generate de AI puteau fi înșelătoare sau chiar dăunătoare.

Rezultatele AI, vizualizate de aproximativ 2 miliarde de persoane pe lună, au fost criticate pentru că prezentau informații care puteau induce în eroare, chiar dacă includeau linkuri către surse considerate de încredere și recomandări de consultare a unui specialist.

Google a mai eliminat anterior rezumatele AI pentru unele întrebări medicale, însă nu pentru toate.

Funcția „What People Suggest” a fost lansată inițial pe dispozitive mobile în SUA și permitea utilizatorilor să afle cum gestionează alte persoane anumite afecțiuni, cum ar fi artrita, prin organizarea informațiilor din discuțiile online.

După eliminare, funcția a dispărut complet din căutările utilizatorilor.

Această mișcare reflectă precauțiile companiilor tehnologice în contextul extinderii rapide a aplicațiilor AI în domeniul sănătății și al riscurilor asociate cu distribuirea de informații medicale nesigure.