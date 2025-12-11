Google respinge informațiile privind introducerea reclamelor în Gemini

Google a negat ferm informațiile apărute în presa americană conform cărora ar pregăti introducerea reclamelor în Gemini, platforma sa de inteligență artificială conversațională, relatează The Verge și TechRadar.

Google ar fi informat agențiile de publicitate despre planuri de a afișa reclame în Gemini începând de anul viitor. La scurt timp după apariția materialului, compania a transmis un răspuns categoric.

„Articolul se bazează pe surse neinformate, care fac afirmații inexacte. Nu există reclame în Gemini și nici planuri pentru a schimba acest lucru”, a comunicat Google.

Deși poziția companiei contrazice afirmațiile inițiale, reacția nu exclude posibilitatea ca reclamele să fie introduse în viitor, având în vedere modelul de afaceri al Google, dependent în mare măsură de publicitate. Compania neagă, însă, că ar exista în prezent un proiect activ sau formate de reclame dezvoltate pentru aplicațiile și versiunea web a serviciului.

Subiectul reclamelor în produsele de AI rămâne unul sensibil în industrie. OpenAI a testat recent afișarea de reclame în ChatGPT, inclusiv pentru utilizatorii cu abonamente premium, dar a renunțat rapid la funcție după reacțiile negative. În lipsa unor standarde clare, companiile analizează opțiuni care pot varia de la publicitate tradițională până la link-uri integrate în răspunsuri.