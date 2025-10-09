Google Search Live a ajuns și în India / Prima țară după Statele Unite unde serviciul este disponibil

Google lansează în India funcția de căutare conversațională bazată pe inteligență artificială, Search Live, disponibilă în engleză și hindi. Totodată, își extinde modul AI pentru șapte noi limbi indiene, pe măsură ce compania își consolidează prezența pe una dintre piețele sale cu cea mai rapidă creștere, relatează TechCrunch.

Indienii sunt „utilizatori avansați” ai căutării multimodale

Lansat pentru prima dată în SUA în iulie, Search Live se bazează pe tehnologia Project Astra a Google și este disponibil prin intermediul modului AI al companiei. Funcția permite utilizatorilor să îndrepte camera telefonului către obiecte pentru a obține asistență în timp real, susținând conversații bidirecționale care se bazează pe contextul vizual din fluxul camerei.

Odată cu această lansare, India devine a doua piață după SUA care beneficiază de Search Live. Aceasta poate fi considerată a fi o mișcare logică, având în vedere baza vastă de utilizatori timpurii ai AI din această țară, care au ajutat Google să dezvolte produse precum modelul Nano Banana al Gemini. Google intenționează să profite de adoptarea timpurie a acestei tehnologii în India pentru a-și antrena sistemele pe o gamă mai largă de contexte vizuale, îmbunătățind capacitățile Search Live în timp.

„Oamenii din India sunt utilizatori avansați ai căutării multimodale, formând cea mai mare bază de utilizatori pentru căutarea vocală și vizuală la nivel global”, a declarat Hema Budaraja, vicepreședinte al departamentului de gestionare a produselor pentru căutare la Google.

Search Live, alimentat de o versiune specială a Gemini

Search Live începe să fie lansat astăzi pentru utilizatorii din India și va ajunge la mai multe persoane în următoarele săptămâni. Odată disponibilă, utilizatorii o pot accesa apăsând pictograma „Live” de sub bara de căutare din aplicația Google sau deschizând Lens și selectând „Live” din partea de jos a ecranului.

La începutul acestui an, Google a dezvăluit că Search Live este alimentat de o versiune personalizată a Gemini. Aplicația Gemini include separat o funcție cu un nume similar, numită Gemini Live, care a fost introdusă în mai și oferă o experiență comparabilă. Această suprapunere ar putea confunda cu ușurință unii utilizatori.

Modul AI al Google, care a debutat în SUA în martie și a fost lansat pentru mai mulți utilizatori din SUA în mai, permite utilizatorilor să pună întrebări complexe, din mai multe părți, printr-o interfață bazată pe AI. A fost lansat în India în iunie și s-a extins la nivel global în august. Luna trecută, Google a adăugat cinci limbi noi pentru această funcție, inclusiv hindi, indoneziană și japoneză.

Modul AI al Google și alte funcții AI, inclusiv AI Overviews, au fost criticate pentru reducerea traficului de căutare către editorii online. Compania a negat însă că instrumentele sale de căutare bazate pe AI afectează vizitele pe site-uri web.