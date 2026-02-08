„Lumina conștiinței” în orbită: Ce urmărește Musk prin fuziunea dintre SpaceX și xAI?

Decizia lui Elon Musk de a fuziona SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială, xAI, este tipică pentru stilul antreprenorului: o mișcare spectaculoasă, cu sume uriașe și o ambiție care depășește granițele Pământului.

Tranzacția creează o entitate evaluată la aproximativ 1,25 trilioane de dolari, prin combinarea unei companii de rachete estimată la 1 trilion de dolari cu un startup AI evaluat la 250 de miliarde.

Musk a descris fuziunea ca un pas necesar pentru „extinderea luminii conștiinței către stele”, iar listarea la bursă este așteptată chiar în iunie, într-un moment ales simbolic, care coincide atât cu ziua sa de naștere, cât și cu o aliniere planetară.

Dincolo de retorică însă, acordul ridică întrebări serioase, notează The Guardian: este această fuziune în interesul acționarilor SpaceX și cât de realistă este viziunea tehnologică din spatele ei?

Unul dintre motivele centrale invocate de Musk este ideea mutării centrelor de date pentru inteligența artificială în spațiu. În viziunea sa, companiile de AI sunt excesiv de dependente de infrastructura de pe Pământ, care consumă cantități uriașe de energie.

Soluția propusă: construirea unor centre de date orbitale, alimentate cu energie solară, prin plasarea a până la un milion de sateliți în jurul planetei.

Specialiștii privesc ideea cu interes, dar și cu rezerve. Julie McCann și Matthew Santer, profesori la Imperial College London, spun că, teoretic, centrele de date solare din spațiu ar putea deveni o opțiune viabilă în viitor.

Totuși, tehnologia actuală limitează sever puterea de calcul a sateliților, iar pentru ca un astfel de sistem să funcționeze ar fi nevoie de un „computer distribuit la scară planetară”, format din mii sau chiar milioane de unități care să opereze sincronizat.

La aceste provocări se adaugă problemele legate de latența conexiunilor dintre sateliți, radiația solară și mentenanța echipamentelor. Spre deosebire de centrele de date de pe Pământ, unde componentele pot fi înlocuite constant, reparațiile în spațiu sunt complicate și extrem de costisitoare, ceea ce ar necesita soluții complet noi de operare și întreținere.

Ambiția lui Musk este însă pe măsura dificultăților. El susține că aceste centre de date orbitale ar putea adăuga anual 100 de gigawați de capacitate AI, în condițiile în care întreaga capacitate globală actuală a centrelor de date este estimată la aproximativ 59 de gigawați. Într-un mesaj adresat angajaților, Musk a vorbit despre crearea „celui mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe și din afara Pământului”.

Dincolo de viziunea tehnologică, există și o motivație financiară clară. xAI, compania care a dezvoltat chatbotul Grok și care controlează platforma socială X, concurează cu giganți precum Google, Microsoft sau Meta, care investesc sute de miliarde de dolari în infrastructură AI.

Spre deosebire de aceștia, xAI nu dispune de o afacere tradițională extrem de profitabilă care să-i susțină cheltuielile. Potrivit estimărilor, compania ar fi consumat aproximativ 13 miliarde de dolari doar anul trecut.

Fuziunea cu SpaceX îi oferă acces la capital și la o bază de investitori mult mai largă. Ross Gerber, investitor în Tesla și SpaceX, spune că Musk avea nevoie de această mutare: xAI concurează într-un domeniu extrem de costisitor, iar SpaceX este una dintre cele mai atractive companii private pentru investitori.

Pentru acționarii SpaceX, situația este însă mai complicată. Compania are un model de afaceri relativ clar, bazat pe lansări de rachete reutilizabile și pe serviciul de internet prin satelit Starlink.

Anul trecut, SpaceX ar fi obținut aproximativ 8 miliarde de dolari profit la venituri de 15–16 miliarde. Integrarea xAI, o companie care consumă masiv numerar, schimbă brusc acest profil financiar.

Michael Sobel, investitor specializat în participații secundare în companii private, avertizează că această complexitate suplimentară poate fi problematică.

Investitorii sunt nevoiți acum să evalueze impactul pierderilor xAI asupra valorii SpaceX și asupra calendarului unei eventuale listări la bursă. În plus, în noua structură intră și X, o platformă de social media frecvent implicată în controverse politice și de reglementare.

Cu toate acestea, argumentul strategic rămâne puternic pentru investitorii pe termen lung. Fuziunea ar putea crea o companie care controlează întregul lanț, de la hardware-ul spațial până la „creierul” AI care îl coordonează. Potențialul, spun susținătorii, este unul uriaș.

Privind spre viitor, apar și speculații privind o posibilă fuziune între Tesla și SpaceX. Musk deține aproximativ 44% din noua entitate SpaceX extinsă și 17% din Tesla. Unii analiști cred că următorul pas ar putea fi crearea unei singure platforme de investiții pentru toate afacerile sale.

Dacă acest scenariu se va concretiza, rezultatul ar putea fi o companie evaluată la mai multe trilioane de dolari – exact genul de proiect care se potrivește stilului lui Elon Musk.