La 10 ani de la lansare, Bucharest Tech Week revine între 15–19 iunie, la NORD Events Center by Globalworth, cu o ediție aniversară care consolidează conexiunea dintre mediul local de business și frontiera globală a tehnologiei. Peste 50 de speakeri locali și internaționali și circa 1.500 de profesioniști vor lua parte la cele 5 summit-uri tematice, într-un program de peste 30 de ore de conținut orientat spre aplicații reale ale tehnologiei în organizații – de la inteligență artificială și arhitectură software, până la transformarea modului în care companiile își construiesc echipele și strategiile.

„După un deceniu în care am conectat comunitatea locală la insight-uri globale, focusul nostru se îndreaptă în prezent către modul în care tehnologia poate fi folosită concret pentru a genera rezultate în business. Bucharest Tech Week a devenit, de-a lungul timpului, o platformă în care profesioniștii fac schimb de informații învață unii de la alții și își accelerează deciziile, iar anul acesta ducem acest schimb de know-how mai departe ca niciodată. Ediția aniversară este construită, așadar, în jurul ideii de aplicabilitate – nu vorbim doar despre tendințe, ci despre cum pot fi ele integrate real în business”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner UNIVERSUM EXPO.

Cinci summit-uri dedicate tehnologiilor care transformă fiecare nivel al organizațiilor

Seria Business Summit-urilor este structurată pe parcursul a cinci zile tematice, între 15-19 iunie, fiecare dedicată unui domeniu-cheie din ecosistemul tehnologic actual, de la inovație și inteligență artificială, până la resurse umane, coding și arhitectură software. Fiecare zi aduce pe scenă perspective complementare, de la strategie și leadership, la implementare tehnică, iar participanții vor explora subiecte precum Generative AI, colaborarea om–tehnologie, AI agents, arhitecturi MultiCloud, transformarea forței de muncă și inovații emergente care extind capacitățile umane prin tehnologie.

Innovation Summit deschide săptămâna și aduce în prim-plan tendințele care redesenează strategiile de business și leadership, de la colaborarea dintre oameni și tehnologie până la inovațiile din zona de clean tech și impactul ecosistemelor digitale asupra modului în care companiile cresc și concurează. În acest context, discuțiile vor evidenția modul în care aceste direcții influențează competitivitatea organizațiilor și felul în care acestea își construiesc avantajul într-un mediu digital în continuă schimbare.

Future AI Summit continuă cu o analiză a impactului inteligenței artificiale asupra mediului de business, într-un context în care tehnologia evoluează de la instrument de suport la sisteme capabile să susțină decizii autonome. Agenda va aborda atât oportunitățile oferite de GenAI și automatizare, cât și implicațiile legate de etică, control și responsabilitate. Sesiuni interactive, precum “Designing AI Products with Hypervelocity Design”, vor ilustra concret modul în care o organizație se transformă prin adoptarea inteligenței artificiale în scenarii reale.

HR Masters Summit este dedicat evoluției mediului de lucru și modului în care echipele se adaptează la noile tehnologii, într-un context în care inteligența artificială redefinește procesele de recrutare, planificare și dezvoltare a talentelor. Agenda va aborda utilizarea instrumentelor precum digital twins pentru workforce planning și machine learning în recrutare, dar și provocările legate de leadership, echitate și menținerea unei experiențe umane relevante într-un mediu din ce în ce mai automatizat.

AI Coding Summit se adresează profesioniștilor tehnici și explorează modul în care inteligența artificială este integrată în procesele de dezvoltare software, cu accent pe utilizarea acesteia în medii de producție. Agenda va acoperi teme precum accelerarea dezvoltării în Python, sisteme de tip RAG, agentic AI și integrarea AI în fluxuri CI/CD și SaaS, oferind o perspectivă realistă asupra riscurilor, securității și nivelului de încredere necesar în implementarea acestor soluții.

Software Architecture Summit încheie seria conferințelor, concentrându-se pe modul în care sistemele moderne sunt proiectate și scalate, într-un context în care complexitatea infrastructurilor crește accelerat. Discuțiile vor aborda arhitecturi event-driven și API-first, platform engineering și integrarea soluțiilor AI în producție, conectând fundamentele consacrate cu noile cerințe ale ecosistemelor digitale.

Participarea la oricare dintre cele 5 Business Summits se face pe baza unui bilet care poate fi achiziționat de pe https://www.techweek.ro/business-summits. Până pe 2 aprilie, prețul unui bilet este de 269 EUR + TVA, iar pachetele VIP sunt disponibile la prețul de 449 EUR + TVA.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM EXPO.

Partenerii evenimentului sunt:

Inspired By: BCR

AI Coding Summit Partner: AD/01

Software Architecture Summit: EPAM Romania

Sponsori: MHP – A Porsche Company, Concentrix, ZANEFFI

Internet Partner: VIVA Telecom

Partener de monitorizare: mediaTRUST România

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ai în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit ofera o platforma unica (scena si spatiu expo) si aduce in prim plan digitalizarea cladirilor office dar si rezidentiale, cat si importanta tehnologiei in viitorul home & building automation.