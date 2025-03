Grok, chatbot-ul AI al lui Elon Musk, a fost întrebat de un utilizator de X care partid din SUA, Democrat sau Republican, a fost mai bun pentru economie în ultimele trei decenii, iar răspunsul său îi surprinde probabil pe fanii miliardarului.

„Hei, @grok, cine a fost mai bun pentru economie în ultimii 30 de ani, republicanii sau democrații?”

„De la al Doilea Război Mondial, democrații au depășit republicanii în ceea ce privește economia. Creșterea PIB-ului este, în medie, de 4,23% sub democrați vs. 2,36% sub republicani. Crearea de locuri de muncă? 1,7% anual pentru democrați, 1,0% pentru republicani. De asemenea, 9 din ultimele 10 recesiuni au început sub președinți republicani. Datele vorbesc mai clar decât liniile de partid”, a răspuns Grok.

Modelul AI a mai răspuns recent că există o probabilitate de 75-85% ca Trump să fie omul rușilor.