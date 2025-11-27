Grupul german de asigurări Allianz elimină 1800 de locuri de muncă, pe fondul evoluției inteligenței artificiale

Grupul german de asigurări Allianz intenţionează să elimine până la 1.800 de locuri de muncă la divizia sa de asigurări de călătorie, în principal la centrele de apel, deoarece inteligenţa artificială înlocuieşte din ce în ce mai mult procesele manuale, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

Între 1.500 şi 1.800 de locuri de muncă vor fi eliminate la Allianz Partners în următoarele 12 până la 18 luni, a dezvăluit sursa citată de Reuters, care a confirmat o informaţie publicată anterior de presa germană. Reducerile, care ar afecta până la 8% dintre angajaţii companiei, s-ar concentra pe subsidiarele din Germania, Franţa şi alte ţări europene.

Allianz Partners are 22.600 de angajaţi, dintre care aproximativ 14.000 gestionează solicitările şi reclamaţiile clienţilor prin telefon.

Într-un comunicat de presă, Allianz Partners a informa că examinează activ modul în care schimbările tehnologice vor afecta toţi angajaţii, ceea ce ar putea “avea impact şi asupra rolurilor care se bazează în prezent în mare măsură pe procese manuale”. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că în prezent au loc discuţii confidenţiale în interiorul consiliului de întreprindere.

Asigurătorul a precizat că a înregistrat rezultate semnificative în asistarea clienţilor – expatriaţi cu probleme de sănătate, călători blocaţi în străinătate etc. – prin intermediul chatbot-urilor, comparativ cu asistenţa umană.

Tot mai multe companii anunţă planuri de reducere a personalului, motivându-le prin adoptarea inteligenţei artificiale. În luna septembrie, transportatorul aerian german Lufthansa şi-a anunţat intenţia de a elimina 4.000 de locuri de muncă, în principal funcţii administrative, invocând digitalizarea, automatizarea şi eficientizarea proceselor. Marţi, gigantul IT american HP a anunţat un obiectiv de eliminare a 4.000 până la 6.000 de locuri de muncă până în 2028, reprezentând aproape 10% din forţa sa de muncă, dintr-un motiv similar.