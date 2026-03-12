Guvernul României a aprobat joi un act normativ care stabilește autoritățile naționale responsabile cu implementarea dispozițiilor europene privind inteligența artificială, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura vine în contextul aplicării Regulamentului (UE) 2024/1689, care urmărește promovarea sistemelor de AI centrate pe om și de încredere, asigurând protecția sănătății, siguranței, drepturilor fundamentale, statului de drept și mediului.

Conform regulamentului european, fiecare stat membru trebuie să desemneze cel puțin o autoritate de notificare, o autoritate de supraveghere a pieței și un punct național unic de contact pentru coordonarea aplicării normelor.

Autoritățile desemnate

Memorandumul adoptat stabilește următoarele autorități naționale competente:

ANCOM – va funcționa ca autoritate de supraveghere a pieței și punct unic de contact pentru aplicarea Regulamentului privind AI.

– va funcționa ca autoritate de supraveghere a pieței și punct unic de contact pentru aplicarea Regulamentului privind AI. ASF și BNR – vor supraveghea sistemele AI cu grad ridicat de risc în domeniul serviciilor financiare, inclusiv introducerea pe piață, punerea în funcțiune și utilizarea acestora.

– vor supraveghea sistemele AI cu grad ridicat de risc în domeniul serviciilor financiare, inclusiv introducerea pe piață, punerea în funcțiune și utilizarea acestora. ANSPDCP – va monitoriza sistemele AI cu risc ridicat din domeniul biometriei, utilizate pentru aplicarea legii, gestionarea frontierelor, justiție și procese democratice. De asemenea, va supraveghea sistemele AI din domeniile migrației, azilului și controlului la frontieră, precum și cele utilizate în administrarea justiției și în procesul democratic.

Prin această decizie, România își asumă responsabilitatea de a implementa reglementările europene privind AI și de a coordona aplicarea acestora la nivel național, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție și siguranță pentru cetățeni.