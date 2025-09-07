IFA 2025: AI-ul și roboții care gătesc, spală și fac curățenie, vedetele târgului de tehnologie de la Berlin

La ediția din acest an a IFA Berlin, cel mai mare eveniment european dedicat tehnologiei, atenția a fost atrasă de roboții și dispozitivele bazate pe inteligență artificială.

Printre inovațiile prezentate se numără roboți care gătesc, spală sau fac curățenie, proiectoare suficient de mici pentru a încăpea într-un buzunar și sisteme interactive capabile să ofere companie utilizatorilor.

Peste 1.900 de companii și-au expus produsele în capitala Germaniei, majoritatea având la bază soluții AI. Vedetele târgului au fost însă roboții, concepuți pentru o gamă variată de activități. Unii pot tunde suprafețe extinse de gazon sau curăța piscine, alții pot urca pante abrupte ori îndeplini sarcini domestice.

Un exemplu este robotul dezvoltat de compania Neura Robotics, capabil să sorteze hainele pe culori înainte de spălare sau să încarce mașina de spălat vase. „Ne dorim să oferim oamenilor mai mult timp liber, reducând sarcinile casnice prin intermediul roboților care devin un real sprijin în viața de zi cu zi”, a declarat CEO-ul companiei, David Reger, potrivit Știrile ProTV. Același dispozitiv poate fi folosit și ca însoțitor pentru persoanele în vârstă și are inclusiv funcția de a apela serviciile de urgență.

În cadrul expoziției au fost prezentați și roboți antropomorfi, capabili să imite oamenii. Modelul Sybran, de exemplu, permite interacțiuni și conversații multiple cu personaje virtuale inspirate din anime, manga sau create de utilizatori.

AI-ul și-a găsit locul și în bucătărie. Compania Wan AIChef a dezvăluit un robot care recunoaște ingredientele și prepară rețete în mod automat. „Nu trebuie să știi să gătești. Introduci farfuria cu ingrediente, iar AI Chef detectează ce se află în interior și începe procesul de gătire”, a explicat Jian Feng He, directorul de marketing al companiei.

Organizatorii estimează că până la închiderea târgului, pe 9 septembrie, peste 200.000 de vizitatori vor trece pragul expoziției de la Berlin.