Industria farmaceutică apelează la AI pentru a accelera studiile clinice și pregătirea documentației de reglementare

Inteligența artificială (AI) nu a schimbat încă fundamental descoperirea de noi molecule medicamentoase, dar a devenit un instrument valoros pentru eficientizarea etapelor administrative și logistice din dezvoltarea medicamentelor, arată directorii din industrie.

Potrivit Reuters, AI este utilizată pentru identificarea participanților la studiile clinice, selectarea locațiilor potrivite pentru desfășurarea acestora și redactarea documentației necesare autorităților de reglementare, reducând cu săptămâni aceste procese laborioase, au declarat reprezentanți ai mai multor producători de medicamente mari și companii biotehnologice mai mici la conferința JP Morgan Healthcare din Statele Unite.

Intrarea pe piață a unui nou medicament poate dura până la zece ani și costă aproximativ 2 miliarde de dolari. Companii precum Eli Lilly, în parteneriat cu producătorul de cipuri Nvidia, folosesc AI pentru a îmbunătăți rata de succes a noilor medicamente. Alte firme, printre care AstraZeneca, Roche, Pfizer, Teva, Novartis și GSK, folosesc AI pentru procesarea rapidă a documentației clinice și reglementare, reducând dependența de contractori externi și costurile asociate.

Exemple concrete includ:

Novartis a redus procesul de selecție a locațiilor pentru un studiu clinic de fază avansată privind medicamentul pentru colesterol Leqvio, de la patru–șase săptămâni la doar două ore, datorită AI. Înscrierea participanților a fost aproape perfectă, cu doar 13 pacienți în plus față de ținta inițială.

GSK a folosit AI și instrumente digitale pentru a accelera studiile clinice cu 15%, economisind aproximativ 8 milioane de lire sterline pentru studiile în stadiu avansat ale medicamentului Exdensur.

Companii precum Genmab și ITM explorează AI agentică pentru automatizarea activităților post-studiu, generarea de rapoarte și conversia documentației pentru FDA, economisind săptămâni de muncă umană.

Potrivit analiștilor, AI agentică — sisteme autonome cu intervenție minimă umană — ar putea crește productivitatea dezvoltării clinice cu 35–45% în următorii cinci ani. Directorii subliniază că AI devine o „inteligență augmentată”, sprijinind personalul uman în sarcini laborioase, dar rămânând limitată în descoperirea efectivă a moleculelor noi.

În final, industria farmaceutică se află în faza de experimentare și implementare a AI în procesele de dezvoltare, iar investitorii vor putea evalua impactul real asupra vitezei și costurilor abia în următorii ani.

Conferința anuală JP Morgan Healthcare a avut loc între 12 și 15 ianuarie la San Francisco, reunind lideri și inovatori din sectorul farmaceutic și biotehnologic.